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В Пентагоне обеспокоились продолжением деятельности Бута после обмена

В Пентагоне обеспокоились продолжением деятельности Бута после обменаPolitico: Пентагон опасается, что Виктор Бут после обмена вернется к торговле оружием

Высокопоставленные чины Пентагона обеспокоились тем, что Виктор Бут после обмена заключенными и возвращения на родину вернется к торговле оружием в горячих точках по всему миру. Об опасениях о вероятном продолжении деятельности Бута сообщает журнал Politico.

«Мы опасаемся, что [он] вернется к той же работе, которую он выполнял ранее. Каждый африканист [Госдепа США], который работал с плодами деятельности Бута в Африке, вероятно, испытает частичку разочарования из-за его освобождения», — заявил один из чиновников Пентагона.

Он также отметил, что в этом случае Вашингтон готов рассказать своим союзникам и партнерам о последствиях деловых контактов с Виктором Бутом, связанных с незаконным оборотом оружия.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал глупой сделку по обмену баскетболистки из США Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Он возмутился тем, что в обмене не поучаствовал американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж. Трамп раскритиковал сделку и назвал ее «совершенно односторонней».

8 декабря в Абу-Даби прошла процедура обмена баскетболистки Грайнер на Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. В МИД России рассказали «Ленте.ру», что Москва вела переговоры об обмене долгое время.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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