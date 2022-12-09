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В США обеспокоились последствиями поставок оружия Украине

В США обеспокоились последствиями поставок оружия УкраинеВоенный эксперт из США: наследие конфликта на Украине будет преследовать Запад десятки лет

Поставляемая Западом на Украину техника оказывается на черном рынке в других частях света, что может привести к эскалации других конфликтов. Об этом заявил военный эксперт Питер Сучиу (Peter Suciu) в статье для издания 19Fortyfive.

По мнению автора статьи, без присутствия США или НАТО на местах невозможно отследить, куда в итоге попадает оружие. «Поставки оружия США Украине были самыми прозрачными в истории. Но точное знание того, что администрация отправила Киеву, не гарантирует, что она знает, где в конечном итоге окажется все это оружие», — приводятся в материале слова политического аналитика Джордана Коэна. Кроме того, президент Нигерии Мухаммаду Бухари предупредил, что «оружие, используемое в войне на Украине, начинает просачиваться в регион», напомнил Сучиу. Он предупредил, что поставляемые Киеву вооружения могут быть использованы против интересов Запада.

Помимо этого Сучиу выразил обеспокоенность возможной утечкой стрелкового оружия. Он отметил, что последствия подобного импорта будут ощущаться десятилетиями. «Даже если Украина не станет вечной войной [президента России Владимира] Путина, ее наследие будет преследовать Европу и мир в течение многих лет, даже десятилетий», — заявил он.

Ранее газета The Washington Post писала, что власти США пытаются отследить переданное Украине оружие, чтобы не допустить военной контрабанды. По данным материала от 2 ноября, пока провели две проверки, а проинспектировали — 10 процентов от требующих особого надзора 22 тысяч единиц оружия.

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По материалам: lenta.ru

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