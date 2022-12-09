. Венгрия призвала готовиться к «нападению» со стороны ЕС
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Венгрия призвала готовиться к «нападению» со стороны ЕС

Венгрия призвала готовиться к «нападению» со стороны ЕСГлава МИД Венгрии Сийярто заявил о необходимости готовиться к «нападениям» со стороны ЕС

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал готовиться к «серьезным нападениям» со стороны Евросоюза (ЕС). Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что Брюссель прибегает к практически всем возможным видам шантажа в отношении Будапешта. По словам министра, Венгрия всегда подвергалась атакам, но в конечном итоге оказывалась права. «И в грядущий период нам, конечно, надо приготовиться к будущим серьезным нападениям. Брюссель и международная либеральная машина пропаганды явно не будут выбирать средства. Денежный шантаж, политический шантаж, распространение фейков и лжи — все это последует», — заявил Сийярто.

Глава МИД также отметил, что за последние 12 лет антикризисная политика Будапешта демонстрировала успехи, хотя и никогда не была «в мейнстриме» ЕС. Он указал, что Венгрия возвела на южной границе забор, когда от нее требовали принять мигрантов, а также закупила вакцины от коронавирусной инфекции в России и Китае, когда ЕС ждал вакцины западных производителей. В настоящее же время Будапешт призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине, добавил Сийярто.

Ранее сообщалось, что Венгрия не поддержала новый пакет антироссийских санкций на встрече постпредов ЕС. Подобное решение было связано с отказом Брюсселя предоставить Будапешту 5,8 миллиарда евро на восстановление после пандемии.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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