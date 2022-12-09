. Заворотнюк покинула Россию с одним чемоданом
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Заворотнюк покинула Россию с одним чемоданом

Заворотнюк покинула Россию с одним чемоданом
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, где проведет ближайшее время. Осенью Анна Заворотнюк сообщила, что теперь будет проводить в родной стране гораздо меньше времени. Она решила переехать вместе с женихом в Баку. Но поскольку в России у неё осталась больная мама, то ей придется время от времени возвращаться обратно. В начале декабря дочь Анастасии Заворотнюк буквально на неделю приехала проведать родных, а затем снова улетела. По дороге в Азербайджан она решила на пару дней «заскочить» в Стамбул. А ближе к Новому года дочь актрисы запланировала ещё одну поездку — в Дубай, где наверняка будет царить волшебная праздничная атмосфера.
«Лечу в Стамбул, оттуда в Баку и потом в Дубай. И в один чемодан мне надо собрать вещи для каждого из этих городов», — жалуется на трудности Заворотнюк. Анна совсем ничего не рассказывает о лечении своей матери. На все вопросы поклонников дочь актрисы говорит, что болезнь очень серьезная. Звезда сериала «Моя прекрасная няня», как известно, борется с раком головного мозга. Говорят, что страшная болезнь сильно изменила внешность Анастасии, но дочь уверяет, что её мать по-прежнему выглядит прекрасно. Напомним, что накануне стало известно о переезде за границу звезды сериала «Папины дочки». Мать Кати Старшовой рассказала журналистам, что её дочь не будет принимать участие в съемках продолжения ситкома.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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