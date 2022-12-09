. Жертвы богам древних галлов: животные, оружие, люди

Раскопки крупного галло-римского святилища в деревне Сен-Жюст-ан-Шоссе на севере Франции проливают новый свет на религиозные обычаи Галлии до и после завоевания этих мест римлянами. Некоторые части святилища были раскопаны еще в 1994–1995 годах, но тщательное систематическое исследование этого места началось только в 2007 году. Было раскопано уже более 2,5 га, но святилище занимает еще несколько гектаров.

Святилище возникло в период латенской культуры, около V века до нашей эры, и артефакты указывают, что оно активно использовалось с I века до н. э. до III века н. э. Оно располагалось на северном склоне плато, которое возвышалось над равниной. Строители выкопали огромный ров шириной около трех метров и глубиной полтора метра, использовав почву для возведения высокой насыпи. Ров был заполнен костями животных — свиней, лошадей, быков, овец, коз, коров, — которых приносили в жертву, а в некоторых случаях употребляли в пищу на ритуальных пирах. Исследование показало, что скелетные останки лошадей были помещены в ров после того, как тела начали процесс разложения в другом месте, а черепа коров подвергались воздействию стихии в течение длительного времени, прежде чем были погружены в ров.

Фото: Thierry Bouclet/Inrap

По периметру основного святилища есть еще несколько сооружений, окруженных рвами. Похоже, что они предназначались для разных практик, поскольку в каждом рве находились разные виды подношений. К западу находилось оружие и доспехи. Здесь были обнаружены элементы восьми щитов, в том числе рукояти, умбоны и окантовки краев. На них имелись доказательства того, что они были преднамеренно повреждены до депонирования. Археологи также раскопали три шлема типа Port bei Nidau (круглый шлем с нащечниками, выкованными из цельного листа железа). Это невероятный джекпот, учитывая, что известно всего около десятка таких шлемов. Во рвах были обнаружены беспрецедентные шестьдесят единиц пластинчатого доспеха из клепаного листового железа, в том числе сегментированная кираса, защита предплечья и плеча. Внутри сохранились органические фрагменты, которые будут проанализированы, чтобы определить, были ли они кожаными, льняными, войлочными и т. д.

Фрагменты пластинчатого доспеха. Фото: F. Malrain/Inrap



Пока неясно, использовалось ли всё это вооружение в битвах. Если да, то оно, вероятно, было собраны с поля боя, затем ритуально сломано (сплющено, разрезано, разорвано, пробито) и разбросано по рвам. Археологи полагают, что, судя по распределению предметов, элементы, которые при использовании находились рядом друг с другом, были преднамеренно отделены друг от друга.

Археологи обнаружили и место для пиров — следы двух вкопанных в землю скамей, со столом шириной около метра между ними. В стол был встроен очаг. На скамьях могли разместиться до пятидесяти человек. Химический анализ и анализ частиц почвы обнаружили обильные следы пролитого вина, жирного мяса нежвачных животных и остатки лепешек. Находки относятся к середине I века до н. э.

На территории святилища есть и человеческие захоронения, как первичные, так и вторичные, где люди были первоначально захоронены в другом месте, а после разложения тел останки перемещены. В ходе раскопок было обнаружено восемь первичных захоронений. Умерших помещали в сидячем положении внутри круглых ям. Они были прислонены к стенкам ям, у шести человек были согнуты правые голени. Все их черепа отсутствовали — возможно, они были уничтожены в результате сельскохозяйственной деятельности, поскольку точно известно, что тела были неповрежденными при захоронении. Ямы не засыпали, разложение тел произошло на открытом воздухе.

В дополнение к сочлененным захороненным останкам в некоторых ямах и рвах было обнаружено 899 фрагментов костей примерно 15 человек. Они были намеренно раздавлены. На некоторых фрагментах обнаружены следы ударов и порезов. Фрагменты датируются периодом между началом II и концом I века до нашей эры.