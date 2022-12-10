. 19 человек поделились снимками себя и съеденных ими блюд. Теперь их мамочки могут быть спокойны. Или нет
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19 человек поделились снимками себя и съеденных ими блюд. Теперь их мамочки могут быть спокойны. Или нет

19 человек поделились снимками себя и съеденных ими блюд. Теперь их мамочки могут быть спокойны. Или нет

Люди — существа крайне любопытные, и выражаться это самое любопытство может очень по-разному. Например, подписчикам паблика «я и что я покушал» (а их, на минуточку, чуть больше 11 тысяч человек!) интересно наблюдать за тем, что же такое ели их соратники по подписке. Все они с удовольствием показывают на фото себя и свои блюда, будь то приготовленные самостоятельно, купленные в магазине или из-под руки ресторанного повара. Одним словом, отличное место для любителей еды — и себя показать, и на других посмотреть. Вот примеры того, что кушают подписчики этого замечательного паблика.

Вдвоём вкуснее

Даша Гуляева

Я (в зелёном топе) и бургеры домашние.

Приготовлено с любовью

Леся Смолева

Люблю готовить. А это рикотники с голубикой.


Эх, сейчас хвостик да отломить бы

Михаил Кирсанов

Мммм, этот сок)

Калейдоскопично

Anna Gordon

Китайская еда.

Чипсиков много не бывает!

Соня Шпакина

Я люблю чипсы.


Кажется, эти парни чем-то немного разочарованы

Евгений Бойко

Я и что я покушал.

Если мы говором о ресторанной еде, то, как правило, подразумеваем красивую подачу блюд. Но некоторые рестораны настолько оригинально подходят к этому вопросу, что даже и не знаешь, как реагировать-то.

Богиня, не иначе!

Олеся Тощевикова

Лёгкий вечерний перекус под сериал.

Когда руки растут из правильного места

Kesha Kesha

Очень вкусная паста с креветками, каждое воскресенье её готовлю.


Просто и по-мужски

Денис Чумаков

Макароны не в кетчупе.

Интересно, солила тоже сама?

Фёдор Субботин

Сама наловила, сама съела.

Ммм, какая курочка!

Лиза Рыбкина

Курочка в кисло-сладкой карамельной корочке и мятно-шоколадный соус.

Вот это по-нашему!

Алиса Александрова

Домашняя кабачковая икра. Очень нежная, но с перчинкой. Делала мамуля. Пюрешку не поленилась сделать я.

Да, есть в этом мире люди, которые невероятно любят готовить. Но ни один из них не соврёт, если скажет, что иногда получается совсем не то, что было задумано!

Эти глаза напротив

Николай Черепахин

ПП — это не только красиво, но и вкусно

Алёна Пуш

Ужинаем с Максом Брандтом.

Сочная сочность

Даша Иванова

Время экспериментов!

Катя ‘сова

И все довольны!

Денис Котовский

Денчик (слева) и рикотташвили (справа). Оба остались довольны.

Это фиаско, братан

Твоя Весна

Ну и ладно.

Как видите, меню подписчиков паблика очень разнообразно — есть чем вдохновиться и чему удивиться.

# Интересное
По материалам: twizz

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