. 19 человек поделились снимками себя и съеденных ими блюд. Теперь их мамочки могут быть спокойны. Или нет

Люди — существа крайне любопытные, и выражаться это самое любопытство может очень по-разному. Например, подписчикам паблика «я и что я покушал» (а их, на минуточку, чуть больше 11 тысяч человек!) интересно наблюдать за тем, что же такое ели их соратники по подписке. Все они с удовольствием показывают на фото себя и свои блюда, будь то приготовленные самостоятельно, купленные в магазине или из-под руки ресторанного повара. Одним словом, отличное место для любителей еды — и себя показать, и на других посмотреть. Вот примеры того, что кушают подписчики этого замечательного паблика.

Вдвоём вкуснее

Даша Гуляева

Я (в зелёном топе) и бургеры домашние.

Приготовлено с любовью

Леся Смолева

Люблю готовить. А это рикотники с голубикой.

Эх, сейчас хвостик да отломить бы

Михаил Кирсанов

Мммм, этот сок)

Калейдоскопично

Anna Gordon

Китайская еда.

Чипсиков много не бывает!

Соня Шпакина

Я люблю чипсы.

Кажется, эти парни чем-то немного разочарованы

Евгений Бойко

Я и что я покушал.

Если мы говором о ресторанной еде, то, как правило, подразумеваем красивую подачу блюд. Но некоторые рестораны настолько оригинально подходят к этому вопросу, что даже и не знаешь, как реагировать-то.

Богиня, не иначе!

Олеся Тощевикова

Лёгкий вечерний перекус под сериал.

Когда руки растут из правильного места

Kesha Kesha

Очень вкусная паста с креветками, каждое воскресенье её готовлю.

Просто и по-мужски

Денис Чумаков

Макароны не в кетчупе.

Интересно, солила тоже сама?

Фёдор Субботин

Сама наловила, сама съела.

Ммм, какая курочка!

Лиза Рыбкина

Курочка в кисло-сладкой карамельной корочке и мятно-шоколадный соус.

Вот это по-нашему!

Алиса Александрова

Домашняя кабачковая икра. Очень нежная, но с перчинкой. Делала мамуля. Пюрешку не поленилась сделать я.

Да, есть в этом мире люди, которые невероятно любят готовить. Но ни один из них не соврёт, если скажет, что иногда получается совсем не то, что было задумано!

Эти глаза напротив

ПП — это не только красиво, но и вкусно

Николай ЧерепахинАлёна Пуш

Ужинаем с Максом Брандтом.

Сочная сочность

Время экспериментов!

И все довольны!

Даша ИвановаКатя ‘соваДенис Котовский

Денчик (слева) и рикотташвили (справа). Оба остались довольны.

Это фиаско, братан

Твоя Весна

Ну и ладно.

Как видите, меню подписчиков паблика очень разнообразно — есть чем вдохновиться и чему удивиться.