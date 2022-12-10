19 человек поделились снимками себя и съеденных ими блюд. Теперь их мамочки могут быть спокойны. Или нет
Люди — существа крайне любопытные, и выражаться это самое любопытство может очень по-разному. Например, подписчикам паблика «я и что я покушал» (а их, на минуточку, чуть больше 11 тысяч человек!) интересно наблюдать за тем, что же такое ели их соратники по подписке. Все они с удовольствием показывают на фото себя и свои блюда, будь то приготовленные самостоятельно, купленные в магазине или из-под руки ресторанного повара. Одним словом, отличное место для любителей еды — и себя показать, и на других посмотреть. Вот примеры того, что кушают подписчики этого замечательного паблика.
Вдвоём вкуснее
Я (в зелёном топе) и бургеры домашние.
Приготовлено с любовью
Люблю готовить. А это рикотники с голубикой.
Эх, сейчас хвостик да отломить бы
Мммм, этот сок)
Калейдоскопично
Китайская еда.
Чипсиков много не бывает!
Я люблю чипсы.
Кажется, эти парни чем-то немного разочарованы
Я и что я покушал.
Если мы говором о ресторанной еде, то, как правило, подразумеваем красивую подачу блюд. Но некоторые рестораны настолько оригинально подходят к этому вопросу, что даже и не знаешь, как реагировать-то.
Богиня, не иначе!
Лёгкий вечерний перекус под сериал.
Когда руки растут из правильного места
Очень вкусная паста с креветками, каждое воскресенье её готовлю.
Просто и по-мужски
Макароны не в кетчупе.
Интересно, солила тоже сама?
Сама наловила, сама съела.
Ммм, какая курочка!
Курочка в кисло-сладкой карамельной корочке и мятно-шоколадный соус.
Вот это по-нашему!
Домашняя кабачковая икра. Очень нежная, но с перчинкой. Делала мамуля. Пюрешку не поленилась сделать я.
Да, есть в этом мире люди, которые невероятно любят готовить. Но ни один из них не соврёт, если скажет, что иногда получается совсем не то, что было задумано!
Эти глаза напротив
ПП — это не только красиво, но и вкусно
Ужинаем с Максом Брандтом.
Сочная сочность
Время экспериментов!
И все довольны!
Денчик (слева) и рикотташвили (справа). Оба остались довольны.
Это фиаско, братан
Ну и ладно.
Как видите, меню подписчиков паблика очень разнообразно — есть чем вдохновиться и чему удивиться.