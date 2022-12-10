. Алла Довлатова обвинила Ольгу Орлову во лжи, но Ксения Бородина за неё заступилась
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Алла Довлатова обвинила Ольгу Орлову во лжи, но Ксения Бородина за неё заступилась

Алла Довлатова обвинила Ольгу Орлову во лжи, но Ксения Бородина за неё заступилась
После того как Ольга Орлова рассказала о своей беременности в интервью, её начали оскорблять и обвинять во лжи, из-за чего Ксения Бородина сорвалась. Ольга Орлова решила в интервью Светлане Бондарчук рассказать обо всех особенностях и сложностях беременности после сорока лет. Всё это привело к тому, что поклонники телешоу, ведущие шоу-бизнеса, а также руководство Дом-2 начали буквально травить Орлову, уверяя, что она всех обманывает. Например, Алла Довлатова свято верит, что ведущая всего лишь играет очередную роль, а её ребёнка на самом деле вынашивает суррогатная мать.

Естественно, Ксения Бородина просто не могла стоять в стороне, пока оскорбляют и критикуют её подругу, поэтому она сорвалась на Аллу Довлатову. Но это ещё не всё. Сама Бородина припомнила, что Алла также рожала после сорока лет, поэтому заявила, что Довлатова не смеет обвинять орлову в чем-либо. Ксения уверена, что её подруга не заслуживает этого негатива в социальных сетях. Однако, оправдывая Орлову, Бородина и о собственных проблемах рассказывать не забывает. Она ходит к психологу, но избавиться от этой привычки пока не может. Или просто нашла очередной повод для хайпа?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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