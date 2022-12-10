. Американская блогерша копирует наряды знаменитостей, демонстрируя их образы на фигуре плюс-сайз
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Американская блогерша копирует наряды знаменитостей, демонстрируя их образы на фигуре плюс-сайз

Американская блогерша копирует наряды знаменитостей, демонстрируя их образы на фигуре плюс-сайз

Можно ли одеваться, как знаменитость, если ты живёшь обычной жизнью? А почему нет? Американская блогерша Кэти Стурино уже давно ведёт проект, в котором копирует образы актрис, певиц, моделей и других звёзд, показывая, как они смотрятся на фигуре плюс-сайз. Таким образом она хочет показать, что у моды и стиля нет размера и других ограничений.

Меган Маркл

katiesturino

Блейк Лайвли

katiesturino

Ещё один образ Блейк

katiesturino

Блейк Лайвли и её муж Райан Рейнольдс постоянно троллят друг друга. Вот, например, как Блейк поздравила Райана с днём рождения.

Оливия Родриго

katiesturino

София Ричи

katiesturino

Рианна

katiesturino

Кайя Гербер

katiesturino

Хайди Клум

katiesturino

Минди Калинг

katiesturino

Хейли Бибер

katiesturino

Ещё один образ Хейли

katiesturino

Тан Франс

katiesturino

Некоторые образы универсальны и подойдут как женщинам, так и мужчинам. Например, этот лук модельера Тана Франса.

Карли Клосс

katiesturino

Крисси Тейген

katiesturino

Кэти Курик

katiesturino

А здесь вы можете увидеть, проект двух подруг, которые показывают, как одна и та же одежда смотрится на разных фигурах.

# Интересное
По материалам: twizz

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