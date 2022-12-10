. Американская блогерша копирует наряды знаменитостей, демонстрируя их образы на фигуре плюс-сайз

Можно ли одеваться, как знаменитость, если ты живёшь обычной жизнью? А почему нет? Американская блогерша Кэти Стурино уже давно ведёт проект, в котором копирует образы актрис, певиц, моделей и других звёзд, показывая, как они смотрятся на фигуре плюс-сайз. Таким образом она хочет показать, что у моды и стиля нет размера и других ограничений.

Меган Маркл

Блейк Лайвли

Ещё один образ Блейк

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Блейк Лайвли и её муж Райан Рейнольдс постоянно троллят друг друга. Вот, например, как Блейк поздравила Райана с днём рождения.

Оливия Родриго

София Ричи

Рианна

Кайя Гербер

Хайди Клум

Минди Калинг

Хейли Бибер

Ещё один образ Хейли

Тан Франс

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Некоторые образы универсальны и подойдут как женщинам, так и мужчинам. Например, этот лук модельера Тана Франса.

Карли Клосс

Крисси Тейген

Кэти Курик

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А здесь вы можете увидеть, проект двух подруг, которые показывают, как одна и та же одежда смотрится на разных фигурах.