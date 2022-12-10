Американская блогерша копирует наряды знаменитостей, демонстрируя их образы на фигуре плюс-сайз
Можно ли одеваться, как знаменитость, если ты живёшь обычной жизнью? А почему нет? Американская блогерша Кэти Стурино уже давно ведёт проект, в котором копирует образы актрис, певиц, моделей и других звёзд, показывая, как они смотрятся на фигуре плюс-сайз. Таким образом она хочет показать, что у моды и стиля нет размера и других ограничений.
Меган Маркл
Блейк Лайвли
Ещё один образ Блейк
Блейк Лайвли и её муж Райан Рейнольдс постоянно троллят друг друга. Вот, например, как Блейк поздравила Райана с днём рождения.
Оливия Родриго
София Ричи
Рианна
Кайя Гербер
Хайди Клум
Минди Калинг
Хейли Бибер
Ещё один образ Хейли
Тан Франс
Некоторые образы универсальны и подойдут как женщинам, так и мужчинам. Например, этот лук модельера Тана Франса.
Карли Клосс
Крисси Тейген
Кэти Курик
А здесь вы можете увидеть, проект двух подруг, которые показывают, как одна и та же одежда смотрится на разных фигурах.