. Анна Семенович рассказала, почему не выходит замуж

Певица и ведущая Анна Семенович рассказала о своих пристрастиях. Артистка рассчитывает в ближайшее время обзавестись детьми и у нее уже есть подходящий кандидат на роль отца. Певица, актриса и телеведущая Анна Семенович на протяжении уже многих лет является одной из самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса. Она красива, знаменита, успешна, весела и всегда на позитиве. А потому многих часто интересует один логичный вопрос: как так получилось, что к своим 42 годам Анну ни разу не «окольцевали»? В программе FAMETIME TV на YouTube Семенович сама объяснила причину этого явления. «Я из тех женщин, которые замуж быстро не идут. Поэтому я до сих пор незамужем. Зачем пачкать паспорт этими печатями: замуж - развод, замуж - развод». Со своим предыдущим парнем Анна рассталась весной 2022 года после примерно полугода отношений. По ее словам, этого времени хватило, чтобы понять: «не мое».«Почему я быстро не выхожу замуж? Потому что я понимаю, что человека нужно узнать. Понимаю, что первое время у всех химия, влюбленность, страсти-мордасти. А когда наступает период окончания этих страстей-мордастей, в человеке открываются его истинные черты. То есть ты уже не через розовые очки на него смотришь. Ты уже видишь плюсы и минусы, с которыми ты можешь жить. Я вообще всегда говорю: надо выбирать себе мужчину не по плюсам, а по минусам. Сможешь ли ты смириться с его минусами?» В беседе с Лаурой Джугелия певица пояснила, что согласится выйти замуж, когда будет уверена, что встретила «того самого». «Я хочу найти именно своего человека. А подстраиваться под кого-то, что-то терпеть - мне этого не хочется. Я самодостаточная женщина и поэтому для меня важно обрести именно «своего» человека. Чтобы мне с ним было комфортно и кайфово сосуществовать в одном пространстве. Для меня это очень важно», - призналась звезда. Сейчас у Анны Семенович есть любимый мужчина. Она счастлива, но, очевидно, срок их отношений еще не позволяет ей определить, насколько она готова провести с ним остаток жизни и создать настоящую семью. Кстати, в ожидании своего принца Анна успела воспользоваться модной процедурой по заморозке собственных яйцеклеток. Она твердо намерена в ближайшие годы стать мамой и считает, что в этом деле неплохо подстраховаться. «Может быть в 50 лет ты встретишь прекрасного мужчину, который скажет: «Блин, так хочу ребенка с тобой». А ты уже все. Если у тебя есть яйцеклетки, ты пошла, все сделала, что тебе надо, и воспитываешь малыша», - заявила певица.