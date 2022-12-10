. Бари Алибасов рассказал, кто виноват в крахе его брака
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бари Алибасов рассказал, кто виноват в крахе его брака

Бари Алибасов рассказал, кто виноват в крахе его брака
Брак продюсера Бари Алибасов с Лидией Федосеевой-Шукшиной рухнул после громких скандалов. Бари Каримович уверяет, что Ольга строила козни, чтобы извлечь из этого собственную выгоду. Именно она и способствовала тому, что супруги расстались. Бари Каримович и Лидия Николаевна знакомы почти 30 лет. В 90-е годы она была возлюбленной продюсера, но судьба развела их по разные стороны. Тем не менее, Алибасов сохранил доверительные и дружеские отношения с бывшей избранницей. В 2018 году неожиданно для общественности и поклонников они объявили, что обручились. Многие не верили в искренность чувств, другие же напротив были уверены, что на этот раз союз будет крепким и долгим. В Сети осуждали этот брак, а Бари Каримовича обвиняли в том, что он хочет завладеть имуществом народной артистки. В итоге, пара развелась в 2020 году. В разводе звезда шоу-бизнеса винит дочь Федосеевой-Шукшиной — Ольгу, которая делала все, чтобы разрушить брак матери.
«Она ежедневно рушила, убивала, уничтожала наши отношения. Она давила со всех сторон: то одно, то другое, то третье. Она великий специалист по гадостям. Это злище! Родная сестра не общается с ней несколько лет. С Машей у нас хорошие отношения были, очень теплые. Но у них в семье такой раздрай, они ненавидят друг друга. Я думаю, эта появившаяся из Финляндии Оля всех лбами столкнула, просто разворошила и уничтожила семью», сказал Бари Алибасов. Однако несмотря на скандальное расставание, 75-летний продюсер признался, что все еще поддерживает связь с Федосеевой-Шукшиной. Но в их отношениях уже нет былой нежности и любви. «К сожалению, Оля сделала все, чтобы мы расстались. Это было печально. Я даже плакал, когда последний раз уехал от Лиды. Но невозможно жить в такой драматичной среде и с таким человеком как Оля. Она просто ограбила мать, продала ее квартиру в Финляндии, и здесь где-то в Подмосковье, и все продолжает грабить и грабить. Я с ней один-два раза разговаривал и пожалел об этом. У нее в голове только деньги», — сказал Алибасов в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Бари Алибасов рассказал, кто виноват в крахе его брака
Бари Алибасов рассказал, кто виноват в крахе его брака
Анна Семенович рассказала, почему не выходит замуж
Анна Семенович рассказала, почему не выходит замуж
Веру Брежневу заподозрили в беременности после выступления в Риге в платье оверсайз
Веру Брежневу заподозрили в беременности после выступления в Риге в
Подборка гифок (25 гифок) - 06.12.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 06.12.2022
Лавров заявил об отсутствии геополитической игры в идее создании газового союза
Лавров заявил об отсутствии геополитической игры в идее создании
Впечатляющая демонстрация Unreal Engine 5.1 показывает возможности движка в создании леса
Впечатляющая демонстрация Unreal Engine 5.1 показывает возможности
В Латвии за установку российских телеканалов задержали мужчину
В Латвии за установку российских телеканалов задержали мужчину
Австралия ввела новые санкции против России и Ирана
Австралия ввела новые санкции против России и Ирана
Жан-Клода Ван Дамма заметили в провинциальном городе на Украине
Жан-Клода Ван Дамма заметили в провинциальном городе на Украине
Мария Сайлова сделала вывод в пользу более надёжного Артёма Прохоренко, а не Тиграна Салибекова
Мария Сайлова сделала вывод в пользу более надёжного Артёма
ЦБ объяснил рост инвестиций в условиях санкций
ЦБ объяснил рост инвестиций в условиях санкций
Ковитиди отреагировала на слова Меркель о Минских соглашениях
Ковитиди отреагировала на слова Меркель о Минских соглашениях

Топ на сегодня

Минпромторг оценил вероятность запрета на ввоз в Россию парфюмерии и косметики
Минпромторг оценил вероятность запрета на ввоз в Россию парфюмерии и
Бывший муж Екатерины Варнавы трогательно поздравил ее с днем рождения
Бывший муж Екатерины Варнавы трогательно поздравил ее с днем рождения
Фанаты Гарика Харламова и Кристины Асмус в шоке от их скандала
Фанаты Гарика Харламова и Кристины Асмус в шоке от их скандала
В Бразилии угнали машину с мерчом Гарри Стайлса
В Бразилии угнали машину с мерчом Гарри Стайлса
Игорь Николаев проводит время в компании грудастой блондинки
Игорь Николаев проводит время в компании грудастой блондинки

Еще по теме

Алибасов раскрыл причину развода с Федосеевой-Шукшиной
Бари Алибасов подкатывает к Маше Распутиной
Бари Алибасов побил участницу «Пусть говорят»
Бари Алибасов предложил Лидии Федосеевой-Шукшиной отправиться в дом престарелых