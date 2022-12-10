. Благоприятные дни в 2023 году по лунному календарю

Лунный календарь благоприятных дней в каждом месяце в 2023 году поможет выбрать подходящую дату для важных дел. От этого зависит успех мероприятия. Энергетику Луны можно и нужно использовать в своих целях. В ресурсные периоды она придает силы для любых свершений.

Лунный календарь благоприятных дней зимой 2023 года

В холодное время года порой хочется закутаться в одеяло и никуда не выходить из дома. Но это не лучший подход. Выходите из зоны комфорта и действуйте. Лучше всего это сделать в даты с особой энергетикой.

Январь

Энергетически самой сильной датой января будет 4 число. Луна будет пребывать в созвездии Близнецов. Ее силу стоит использовать для созидания и планирования. Идеальный день для любовных побед.

Любые дела можно планировать на 11 и 12 число. Особенно если они связаны с карьерой, уютом в доме и вашим будущим.

Февраль

Второй месяц года предлагает запланировать важные дела на такие числа:

12 февраля;

13 февраля;

23 февраля.

Первые две даты из списка подходят для домашних дел. Смело планируйте перестановку или начало ремонта. 23 стоит использовать с максимальной пользой, ведь Луна дает огромное количество энергии и сил.





Декабрь

В последнем месяце года будет 4 хороших дня. С 9 по 11 декабря займитесь своим саморазвитием. Образовательный процесс быстро принесет желаемые результаты. Планированию посвятите 26 декабря.

Лунный календарь благоприятных дней весной

С первыми теплыми днями у многих возрождается желание активно действовать. Если вы планируете сделать что-то важное, судьбоносное, выбирайте для этого подходящую дату. Весной 2023 года будет много удачных дней:

16, 17 и 31 марта;

16, 17 и 23 апреля;

2, 3, 4, 18 и 19 мая.

В марте желательно заниматься домашними делами. Благоприятные дни месяца подходят для командировок, путешествий и интеллектуального труда.

Желаете сменить имидж? Запланируйте это на благоприятную дату в апреле. Результат приятно удивит. В середине весны также можно заниматься личной жизнью, поиском второй половинки.





Май отлично подходит для отдыха и плодотворного труда. Главное, правильно расставить приоритеты.

Лунный календарь благоприятных дней летом

Жаркая пора порадует положительной энергетикой. Больше удачных дней будет ближе к концу лета.

Июнь

Первый летний месяц не балует изобилием благоприятных дат. Их всего две — 3 и 21 июня. Используйте энергетику Луны с максимальной пользой.

Июль

Вдвое больше удачных дел ожидается в следующем месяце лета. 1 и 2 июля можно планировать любые дела. Все получится, главное, не спешить. 19 число удачно для бизнеса, решения рабочих вопросов. 29 июля подходит для семейного отдыха.

Август

Самый удачный месяц лета. Период с 12 по 14 августа подходит для приятных знакомств и романтических приключений. Спешите реализовать свои идеи 29 и 30 числа. Все получится, только поверьте в себя.

Лунный календарь благоприятных дней осенью





Хандрить и печалиться нет времени. Осень в 2023 году будет слишком щедрой на возможности, чтобы зря терять времени. Причем перспектива улучшить свою жизнь будет явной. Действуйте в самые удачные дни:

1, 16 и 17 сентября;

11, 12, 26, 27, 28 октября;

2 и 3 ноября.

Осенью лучше всего сосредоточиться на развитии себя как специалиста. Обучайтесь, получайте новые навыки. Но не забывайте о близких. Согревайте их своим теплом и балуйте вниманием. Тогда точно осенью будет не до сезонной хандры.