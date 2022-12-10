. Игорь Николаев проводит время в компании грудастой блондинки
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Игорь Николаев проводит время в компании грудастой блондинки

Игорь Николаев проводит время в компании грудастой блондинки
Ходят слухи о проблемах в семье певца Игоря Николаева. Последнее время поклонники внимательно приглядываются к отношениям Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. Дело в том, что в окружении пары ходят упорные слухи о проблемах в их браке и угрозе развода. Поговаривают, что артисты стали отдаляться из-за новой работы певицы – она недавно окончила ГИТИС и теперь пробует стать актрисой. Якобы музыканту категорически не нравится, что Юлия пропадает на съемках и меньше уделяет внимание ему и их дочери Веронике. Однако и у Николаева, как выяснилось, есть, чем заняться в отсутствии Проскуряковой, а компанию ему составляют сплошь молодые и привлекательные женщины. Так, певца стали все чаще замечать с эффектной брюнеткой Екатериной Мечетиной, которую поклонники артиста сравнили с его бывшей женой Наташей Королевой. А накануне музыканта засняли в студии в обнимку с молодой блондинкой – ею оказался Люся Чеботина.
Во избежание различных кривотолков Николаев поспешил объяснить, что связывает его с коллегой и пообещал удивить публику. «Новый год все ближе! С зажигательной Люсей Чеботиной готовим для вас новогодний сюрприз! И не один!», — заинтриговал подписчиков певец.  Между тем, поклонников объяснения певца не удовлетворили, и они в комментариях принялись призывать Проскурякову обратить внимание на спутниц супруга. Правда, на днях звездная пара выходила вместе в свет и без всякого смущения позировала перед журналистами, пытаясь, очевидно, продемонстрировать, что между ними нет никакого напряжения.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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