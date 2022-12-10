Как улучшить свой бизнес с помощью экспедитора морских грузов

В современном конкурентном мире компании ищут доступные и эффективные способы доставки и транспортировки товаров. Наличие эффективной и рентабельной системы цепочки поставок является залогом успеха бизнеса.

Пандемия COVID-19 2020 года продемонстрировала, насколько важна гибкость в логистическом бизнесе. За прошедший год многие компании потеряли доходы и прибыль, потому что не смогли найти новые способы маршрутизации морских грузов по приемлемым ценам.

Авиаперевозки и морские перевозки — это два основных метода международной транспортировки грузов. В целом, морские перевозки дешевле, поскольку для перемещения грузов по воде требуется меньше ресурсов, чем по воздуху.

Морской экспедитор предлагает услуги по перевозке грузов и может помочь вам найти наилучший способ международной перевозки ваших товаров. Они помогут вам найти лучшие предложения по перевозке, чтобы ваши контейнеры достигли конечного пункта назначения без проблем и по справедливой цене.





Что такое экспедиторская деятельность?

По сути, экспедиторы являются посредниками между заказчиками перевозок и компаниями, предоставляющими транспортные услуги. Некоторые экспедиторы работают с наземным, морским или воздушным транспортом. Экспедитор морских перевозок в основном работает как посредник между заказчиками перевозок и морскими перевозчиками. Они также могут предлагать широкий спектр услуг, например, складские услуги.

Поэтому в большинстве случаев экспедиторы не владеют ни кораблями, ни самолетами, ни грузовиками. Они работают с компаниями, предоставляющими транспортные услуги, и их роль заключается в поиске лучших предложений и самых быстрых маршрутов для клиентов-грузоперевозчиков. Они могут владеть сетью складов и распределительных центров, используемых для хранения и отправки товаров своих клиентов.

Ценность экспедиторов морских перевозок заключается в том, что они имеют контакты со всеми общими перевозчиками и могут заключать выгодные сделки для своих клиентов. Они используют свой опыт и глобальную сеть для поиска самой низкой цены и самого эффективного маршрута. Однако самая дешевая перевозка не всегда является лучшим вариантом. Лучшие экспедиторы ищут баланс между надежностью, скоростью доставки и стоимостью.

Транспортные компании предоставляют скидки клиентам, которые часто отправляют большие объемы товаров. Если вы отправляете грузы не регулярно или не полными контейнерами, может быть трудно найти доступные варианты и маршруты, обращаясь непосредственно к перевозчику. Экспедитор может сделать всю работу за вас и найти выгодное предложение по перевозке на рынке.

Чем занимается экспедитор?

Экспедитор контролирует перевозку грузов для клиентов от начала до конца и согласовывает детали перевозки с перевозчиками. Если в процессе перевозки возникает какая-либо проблема, экспедитор берет на себя ответственность и пытается ее решить.

Экспедиторы и фрахтовые брокеры

Грузовой брокер также выступает в качестве посредника, соединяющего клиентов и грузоотправителей. Однако они гораздо меньше вовлечены в процесс. Они не несут никакой ответственности за отправку товара и не участвуют в процессе транспортировки.

Экспедиторы также не отправляют грузы самостоятельно, но у них обычно есть складские помещения, где они хранят грузы для клиентов до или после отправки. Экспедиторская служба также осуществляет мониторинг ваших международных перевозок.

Плюсы и минусы экспедирования грузов

Если вы ищете экспедиторские услуги, важно понимать преимущества и недостатки экспедирования.

Плюсы экспедирования грузов

Экспедиторские услуги предлагают конкурентоспособные тарифы. Они также организуют перевозки и находят способы снижения затрат. Например, они могут консолидировать грузы от разных клиентов, помещая их товары в один контейнер.

Они также предоставляют важнейшие знания и опыт в области импорта и экспорта. Экспедиторы располагают самой актуальной информацией о таможенных правилах и процессах таможенного оформления. Обычно они предлагают дополнительные услуги по оформлению документов и оплате тарифов для своих клиентов.

Преимуществом использования услуг экспедитора для бизнеса является уверенность в том, что все аспекты транспортировки груза будут тщательно проработаны профессионалом. Отправка дорогостоящего оборудования или товаров за границу может быть стрессом, особенно если вы только начинаете свой бизнес. Сотрудничество с профессиональным экспедитором обеспечивает душевное спокойствие и позволяет вам сосредоточиться на других сферах вашего бизнеса. Подробнее о транспортно-экспедиторских услугах Вы сожете узнать на сайте транспортной компании Anno Danini.

Минусы экспедирования грузов

Недостатком экспедиторских услуг является то, что они не являются теми, кто перемещает груз. Поэтому они не имеют полного контроля над тем, что происходит с вашим грузом во время транспортировки. Работа с экспедитором с хорошей репутацией имеет ключевое значение, поскольку он работает с перевозчиками, оснащенными современными технологическими системами, которые отслеживают ваш груз от двери до двери.





Нужна ли мне экспедиторская компания?

Мир международных грузоперевозок сложен и может быть рискованным для неспециалистов. При международных морских перевозках ваш груз может пройти через множество стран и портов, прежде чем он достигнет конечного пункта назначения. Во многих случаях системы иностранных портов не отвечают современным требованиям или не поддерживаются на должном уровне. Непонимание также может возникнуть из-за языковых барьеров и перевода информации.

Любое из этих препятствий может привести к потере груза в процессе транспортировки. Очень важно иметь опытного посредника в морских перевозках. Океанский экспедитор понимает все тонкости и нюансы логистической отрасли, и он поможет вам сэкономить деньги и доставить ваши товары быстро и эффективно.

Подумайте, нужна ли вашим грузам специализированная поддержка

Если вы ищете экспедитора, важно учесть, есть ли у вашего груза какие-либо специализированные потребности. Есть товары, которыми экспедиторы не занимаются, например, автотранспортные средства или сыпучие грузы, такие как пшеница. Размер груза также имеет значение, поскольку не все экспедиторы работают с негабаритными грузами. Например, если вы перевозите тяжелое оборудование, вам, возможно, придется обратиться к экспедитору, специализирующемуся на перевозках в этой области.

Еще один вид груза, с которым многие мелкие экспедиторы не хотят иметь дело, — это опасные грузы. В эту категорию входит множество товаров, в том числе некоторые детские игрушки и батарейки.

При работе с международным экспедитором следует также учитывать географический охват. Если вы импортируете или экспортируете грузы в страны Азии, Европы или Латинской Америки, вам нужен экспедитор с сетью местных контактов в этих регионах, который сможет забрать и доставить ваши товары. Некоторые экспедиторы имеют ограниченную сеть за пределами вашей страны.