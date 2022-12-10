. Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Крысы

Все хотят быть успешнее в финансовой сфере, поскольку деньги являются гарантом и основой стабильности и спокойствия. Настало время узнать, как люди, рожденные в год Крысы, могут повысить свою эффективность в этой сфере.

Каким бы не был ваш год рождения, старайтесь всегда следовать пяти золотым правилам притяжения финансового успеха. Пусть ваша работа приносит вам счастье, а деньги всегда будут легко приходить в вашу жизнь, даря спокойствие и радость. Если вы появились на свет в 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984 или 1996 году, следуйте простым рекомендациям, описанным далее.

Осознанные покупки

Крысы — одни из самых больших транжир. Эксперты настоятельно советуют этим людям максимально осознанно подходить к покупкам. Нужно покупать лишь то, что действительно необходимо. Чтобы этому научиться, важно каждый раз перед покупкой спрашивать себя: «А нужна ли мне эта вещь?». Если необходимость абсолютно очевидна, то можно тратить деньги. Если же приходится убеждать себя в том, что она необходима, лучше отказаться от такой траты.

Еще один способ совершать лишь осознанные покупки — перестать следовать моде. Крысам нужно пореже заходить в социальные сети, где нас каждый день соблазняют новыми вещами различные бренды и даже наши друзья.

Покупайте проверенные вещи

Крысам нужно покупать не самое новое и передовое, а то, что проверено временем. Этих людей очень бесят недоработки, поломки, недочеты, плохое качество. Именно поэтому нужно покупать не последнюю модель телефона или машины, а предыдущую, в которой уже исправлены все «косяки» и проблемы.

Это один из лучших советов для тех Крыс, которые ценят свое время и нервы. Деньги нужно вкладывать в то, что проверено и к чему есть доверие. Эксперты советуют почаще читать отзывы о товарах и услугах.

Нужно заниматься тем, что радует

Крысы ненавидят работу, которая заставляет их ощущать себя выжатыми как лимон. Чтобы стать финансово успешными, Крысам нужна не высокая должность, а возможность быть свободными, а также заниматься тем, что они любят и что доставляет им удовольствие. Не нужно гнаться за статусом. Крысам важнее, чтобы их окружали приятные люди в рабочем коллективе, а рабочий процесс не заставлял тратить все свои нервы и все свое время.

Никогда не стоит залезать в долги

Крысы — те еще любители взять ипотеку, кредит, занять деньги у друзей. Они хотят всё прямо здесь и сейчас. Важно помнить, что долги негативно сказываются на настроении и удаче. Более того, жить в долг не так уж и здорово, особенно когда сумма, которую необходимо отдать, переваливает за все допустимые рубежи. Крысам нельзя брать деньги в долг, да и давать взаймы другим людям тоже не стоит. Важно жить по средствам. Им это делать порой очень не просто, но нужно найти в себе силы, чтобы взять это за правило.