. Какой МРОТ будет в следующем 2023 году?
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Какой МРОТ будет в следующем 2023 году?

Какой МРОТ будет в следующем 2023 году?
Минимальный размер оплаты труда вырастет в будущем году. За один год минимальный размер оплаты труда вырос на 2 352 рубля. С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет и составит 16 242 рублей. Соответствующий закон был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Теперь он должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом. Согласно пояснительным документам, размер МРОТ в наступающем году будет на 4% превышать прожиточный минимум. Напомним, что в начале 2022 года размер МРОТ составлял 13 890 рублей, затем с 1 июня его подняли до 15 279 рублей. Таким образом, за год минимальный размер оплаты труда в стране увеличился на 2 352 рубля.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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