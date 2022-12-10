. Ковитиди отреагировала на слова Меркель о Минских соглашениях

Ковитиди заявила о подрыве доверия к переговорам после циничных слов Меркель о «Минске»

Слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Минским соглашениям подорвали доверие к потенциальным переговорам, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Ее слова приводит РИА Новости.

«Верхом политического цинизма является заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, обнажившей правду о заведомой нежизнеспособности Минских соглашений», — отреагировала политик.