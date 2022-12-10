Ковитиди отреагировала на слова Меркель о Минских соглашениях
Сегодня, 12:20
Ковитиди заявила о подрыве доверия к переговорам после циничных слов Меркель о «Минске»
Слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Минским соглашениям подорвали доверие к потенциальным переговорам, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Ее слова приводит РИА Новости.
«Верхом политического цинизма является заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, обнажившей правду о заведомой нежизнеспособности Минских соглашений», — отреагировала политик.
По материалам: lenta.ru