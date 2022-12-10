. Лавров заявил об отсутствии геополитической игры в идее создании газового союза

Лавров назвал Россию, Казахстан и Узбекистан соседями с общей газотранспортной системой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Хабар 24» заявил, что в идее создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана отсутствует геополитическая игра.

Лавров назвал государства соседями с общей газотранспортной системой, которые заинтересованы в том, чтобы газоснабжение с учетом сезонных пиков потребления не нарушалось. Он отметил, что отношения стран по-настоящему союзнические.

«В настоящее время обсуждается инициатива о формировании "тройственного" проекта по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Аналитики, особенно на Западе, немедленно стали говорить, что это некая политическая или геополитическая "игра". Никакой "игры" здесь нет», — заключил Лавров.

В ноябре президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили создание «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Его целью должна была стать координация действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. Однако последний отверг идею газового союза с Россией.