. Лавров заявил об отсутствии геополитической игры в идее создании газового союза
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Лавров заявил об отсутствии геополитической игры в идее создании газового союза

Лавров заявил об отсутствии геополитической игры в идее создании газового союза

Лавров заявил об отсутствии геополитической игры в идее создании газового союзаЛавров назвал Россию, Казахстан и Узбекистан соседями с общей газотранспортной системой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Хабар 24» заявил, что в идее создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана отсутствует геополитическая игра.

Лавров назвал государства соседями с общей газотранспортной системой, которые заинтересованы в том, чтобы газоснабжение с учетом сезонных пиков потребления не нарушалось. Он отметил, что отношения стран по-настоящему союзнические.

«В настоящее время обсуждается инициатива о формировании "тройственного" проекта по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Аналитики, особенно на Западе, немедленно стали говорить, что это некая политическая или геополитическая "игра". Никакой "игры" здесь нет», — заключил Лавров.

В ноябре президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили создание «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Его целью должна была стать координация действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. Однако последний отверг идею газового союза с Россией.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Лавров заявил об отсутствии геополитической игры в идее создании газового союза
Лавров заявил об отсутствии геополитической игры в идее создании
Впечатляющая демонстрация Unreal Engine 5.1 показывает возможности движка в создании леса
Впечатляющая демонстрация Unreal Engine 5.1 показывает возможности
В Латвии за установку российских телеканалов задержали мужчину
В Латвии за установку российских телеканалов задержали мужчину
Австралия ввела новые санкции против России и Ирана
Австралия ввела новые санкции против России и Ирана
Жан-Клода Ван Дамма заметили в провинциальном городе на Украине
Жан-Клода Ван Дамма заметили в провинциальном городе на Украине
Мария Сайлова сделала вывод в пользу более надёжного Артёма Прохоренко, а не Тиграна Салибекова
Мария Сайлова сделала вывод в пользу более надёжного Артёма
ЦБ объяснил рост инвестиций в условиях санкций
ЦБ объяснил рост инвестиций в условиях санкций
Ковитиди отреагировала на слова Меркель о Минских соглашениях
Ковитиди отреагировала на слова Меркель о Минских соглашениях
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 05.12.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 05.12.2022
Как можно улучшить свой бизнес с помощью экспедитора морских грузов: несколько полезных советов
Как можно улучшить свой бизнес с помощью экспедитора морских грузов:
Василиса Володина рассказала, когда стоит бояться страшных пожаров
Василиса Володина рассказала, когда стоит бояться страшных пожаров
В Госдуме назвали способ поднять пенсию работающим пенсионерам
В Госдуме назвали способ поднять пенсию работающим пенсионерам

Топ на сегодня

Минпромторг оценил вероятность запрета на ввоз в Россию парфюмерии и косметики
Минпромторг оценил вероятность запрета на ввоз в Россию парфюмерии и
Бывший муж Екатерины Варнавы трогательно поздравил ее с днем рождения
Бывший муж Екатерины Варнавы трогательно поздравил ее с днем рождения
Фанаты Гарика Харламова и Кристины Асмус в шоке от их скандала
Фанаты Гарика Харламова и Кристины Асмус в шоке от их скандала
В Бразилии угнали машину с мерчом Гарри Стайлса
В Бразилии угнали машину с мерчом Гарри Стайлса
Игорь Николаев проводит время в компании грудастой блондинки
Игорь Николаев проводит время в компании грудастой блондинки

Еще по теме

Лавров рассказал, почему Запад проводит русофобскую политику
Лавров направил поздравления Тлеуберди в связи с его назначением на пост главы МИД Казахстана
Лавров: Отношения между РФ и США нужно исправлять
Президент Казахстана наградил Лаврова орденом "Барыс" І степени