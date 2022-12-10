. Лидеры "Бессмертного полка" провели в регионах мероприятия в память о героях Отечества

Представители отделений "Бессмертного полка России" в регионах провели мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества.

В Республике Бурятия активисты возложили цветы к Братской могиле, где захоронены четыре советских бойца.

В Белгородской области прошел военно-спортивный праздник. В нескольких нормативах соревновались команды профессиональных образовательных организаций области, кадетских классов и военно-патриотических клубов.

Героев Отечества вспомнили и в Пензенской области. Там для школьников прошли Уроки мужества и митинги. Активисты возложили цветы к стеле, где выгравированы имена Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Доблести, Героев России и орденов святого Георгия.

В годы Великой Отечественной войны территория, на которой сейчас расположена подмосковная школа 1793 имени Героя Советского Союза, летчика Александра Кирилловича Новикова, была частью Люберецкого военного аэродрома, откуда начали свой боевой путь прославленные асы советской авиации. Эта страница истории вошла в мобильное приложение для проведения квестов "Рубеж Победы", разработанное региональным отделением "Бессмертного полка России" совместно с АНО "Мой Выбор". Именно поэтому сегодня в школе ребята с педагогами проходили исторические маршруты "Рубеж Победы", соревнуясь за призовые места и совершая виртуальные путешествия по памятным местам в Битве за Москву.

Ученики 10-11 классов перенеслись в события 30 апреля 1945 года - в штурмуемый Рейхстаг и водрузили свое виртуальное Знамя Победы. Это стало возможным благодаря проекту Бессмертного полка России "Знаменосцы Победы" и приложению "Неизвестный Знаменосец".

Руководитель регионального штаба "Бессмертного полка России" в Московской области Валерий Анисимов рассказал, что настоящий героизм сегодня проявляют российские солдаты в ходе специальной военной операции, продолжая начатое прадедами, борясь с нацизмом. Школьники написали письма и приготовили рисунки для участников специальной военной операции, которые будут отправлены на передовую.

А в Иркутской области для юнармейцев отряда "СПЕЦ" и кадетов казачьего класса школы №21 города Ангарска состоялся Урок мужества, посвященный Героям Отечества – росгвардейцам. Активист Иркутского регионального отделения "Бессмертного полка России" Артем Коршунов разобрал с ребятами истории подвигов росгвардейцев, отдельно рассказав о военнослужащих Ангарского полка оперативного назначения Росгвардии, представленных к орденам Мужества посмертно.

"Раз есть место подвигу в жизни человека, значит, были, есть и будут Герои. И мы должны чествовать их жизни в День Героев Отечества!" – сказал ребятам Артем Коршунов.