. Мария Сайлова сделала вывод в пользу более надёжного Артёма Прохоренко, а не Тиграна Салибекова
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Мария Сайлова сделала вывод в пользу более надёжного Артёма Прохоренко, а не Тиграна Салибекова

Мария Сайлова сделала вывод в пользу более надёжного Артёма Прохоренко, а не Тиграна Салибекова
Мария Сайлова активно флиртовала в бане с Тиграном Салибековым, однако в итоге поняла, что отношения лучше строить с более спокойным и надёжным Артемом Прохоренко.
 В эфирах телешоу Мария Сайлова активно пытается доказать, что она может стать настоящей певицей на Дом-2, если всё же останется на проекте. Но, судя по всему, девушке нужны гарантии, что ее неожиданно не вышвырнут с проекта, поэтому она в очередной раз задумалась о том, чтобы строить отношения с Артемом Прохоренко.

Иван Барзиков приложил максимум усилий, чтобы выставить Марию в нелицеприятном свете, то есть, как легкодоступную девушку. И её флирт с Тиграном Салибековым в бане никак не улучшил ситуацию. Тем временем сама Сайлова заявила, что Прохоренко — один из самых надёжных парней во всём её окружении.

Впрочем, ничего удивительного в подобном заявлении нет. Чуть менее спокойный и надёжный парень не смог бы постоянно терпеть бесконечные упрёки и оскорбления Маши. К тому же, при желании Артёма вместе с братом девушка сможет использовать в качестве подтанцовки. Удобно, не так ли?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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