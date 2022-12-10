. Наталья Подольская с мужем уже начали сексуальное воспитание сына

Певица Наталья Подольская рассказала о воспитании детей. Артистка успевает совмещать материнство с постоянными концертами. Несмотря на двух детей, она все равно мечтает об еще одном ребенке. Не секрет, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков долгое время мечтали о ребенке, но у них не получалось. Певица и певец не опустили руки и призвали всех заниматься этим вопросом, потому что единого рецепта нет. Артистка говорит, что постоянно слышит от всех — мол, надо тебе еще дочку. Конечно, ей хотелось бы еще и наследницу, но всему свое время. «Мы с Володей столько лет пытались стать родителями, что после таких испытаний было бы как-то глупо просить у Бога ребенка какого-то определенного пола — мы же не в магазине», поделилась певица. Также экс-участница «Евровидения» от России добавила, что больше времени проводит с детьми и пытается научить их разными вещам. Хотя кое-чему приходится заниматься Преснякову-младшему: это касается тем полового воспитания.«Сексуальным воспитанием старшего сына у нас занимается исключительно муж. Научил его называть вещи своими именами: пенис, вагина. Тема спокойно говорит на эту тему, без какого-либо стеснения», сказала Наталья. У пары одинаковое мировоззрение на воспитание детей. Причем, певица признается — в их паре нет традиционного разделения «хороший» или «плохой» полицейский. Они вместе стараются решать конфликты и заниматься детьми. Правда, есть несколько правил. Первое касается гаджетов. Проще всего было бы дать ребенку телефон и отправить заниматься своими делами, но они стараются прививать детям любовь к книгам, играм и другим вещам. Есть и еще одно правило. «Вот рукоприкладство у нас в семье — табу. Я сама его пережила и знаю, как оно влияет — это не просто больно, но и морально уничтожает тебя, твою самооценку и веру в себя», сказала Подольская. Старший сын обожает маму с папой. Когда на свет появился второй сын пары, то мальчик не мог справиться с этой ситуацией — его водили к неврологу, но малыш быстро понял, что опасности нет и полюбил братика. Больше всего ему нравится, чтобы дома находилась вся семья. «Помню, он как-то сказал мне: «Мамочка, у меня есть накопленные деньги — хочешь, я все их отдам тебе, чтобы ты больше не уходила из дома?» Это было очень трогательно», — призналась Подольская «Дети. Mail.ru».