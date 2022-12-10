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Пентагон заявил о планах модернизации ядерной триады США

Пентагон заявил о планах модернизации ядерной триады СШАГлава Пентагона Остин: США модернизируют ядерную триаду Стратегического командования ВС

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о планах модернизировать ядерную триаду Стратегического командования (STRATCOM) Вооруженных сил США. Об этом сообщается на сайте Минобороны США.

«Неделю назад я был в Калифорнии, чтобы представить B-21 Raider, который будет основой парка бомбардировщиков ВВС. И мы работаем над модернизацией других составляющих триады путем принятия на вооружение подводных лодок класса Columbia и межконтинентальных баллистических ракет Sentinel», — подчеркнул глава ведомства.

Остин отметил, что STRATCOM должно «сдерживать конфликты и поддерживать мир» в первую очередь для Соединенных Штатов, НАТО, Японии, Южной Кореи и Австралии. По его словам, для этого нужен «надежный, безопасный и эффективный ядерный арсенал США».

Ранее адмирал ВМС США Чарльз Ричард заявил о проигранной гонке гиперзвукового оружия. Он признал, что Россия и Китай обошли США в этом направлении.

Позже директор программы стратегических систем Военно-морских сил (ВМС) США, вице-адмирал Джонни Вулф указал на срочную необходимость догнать Россию по гиперзвуковому оружию. Он отметил, что сейчас Пентагон стремится увеличить темпы испытаний и исследований, чтобы внедрить эту технологию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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