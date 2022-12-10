. Серьезные проблемы и испытания: для каких знаков зодиака выходные 10-11 декабря будут неудачными

Выделяют пять знаков зодиака, для которых выходные 10 и 11 декабря 2022 года станут самыми неудачными. Их ждет много трудностей и испытаний. У каждого из них будет плохое настроение, из-за чего им будет трудно оценивать происходящее и решать появляющиеся проблемы.

Для каких знаков зодиака выходные 10-11 декабря будут неудачными

Лев (23 июля — 22 августа)

Людям, рожденным под этим знаком, предстоит решать проблемы в личной жизни. У них произойдут конфликты, ссоры и недопонимания со второй половинкой. Не исключено, что у Львов появятся сомнения относительно верности любимого человека. Все это приведет к серьезной ссоре. На выходных амурный вопрос не будет разрешен, а только еще больше усугубится. Представители знака будут находиться в замешательстве и пытаться найти выход из сложившейся ситуации. Чтобы все решить мирным путем и наладить отношения, им необходимо не поддаваться своим эмоциям, а полагаться на здравый смысл и трезво оценивать все происходящее.

Водолей (20 января — 18 февраля)

На Водолеев в выходные нападет сильная депрессия. Всему виной послужат проблемы с деньгами. Они могут сильно переживать из-за нехватки финансов, снижения заработной платы, или же из-за увольнения. Накануне праздника это станет для них серьезной проблемой и сильным ударом по бюджету. Они полностью поддадутся грустным мыслям, которые будут овладевать ими еще очень долгое время. Чтобы не ухудшить состояние здоровье, представителям знака не стоит стесняться попросить помощи у своих близких людей. В такие моменты не следует думать о гордыне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Выходные дни у Овнов будут складываться не самым лучшим образом. На протяжении всей недели они упорно трудились и к выходным у них нет сил, чтобы заняться домашними делами. Не исключено, что в это время их могут вызвать на работу, чем еще больше омрачат и испортят настроение. Чтобы не сорваться и все выдержать, им необходимо взять себя в руки, а также попросить коллег помочь справиться с работой, чтобы быстрее пойти домой и отдохнуть.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Все дела, которые Скорпионы запланировали на эти выходные, окажутся провальными. Они, по определенным причинам, не смогут воплотить в реальность то, о чем так давно мечтали. Всему виной послужит нехватка денежных средств. Но они не будут сдаваться, и чтобы осуществить свою мечту, представители знака решатся взять подработку и будут разрываться между делами, чтобы везде все успеть. При этом их настроение будет не самым лучшим. Сильная усталость может привести к потере сил и уверенности в себе.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Выходные дни для Тельцов пройдут не так, как они планировали. У них возникнут серьезные конфликты не только с родными людьми, но и с коллегами по работе. Всему виной послужит их невнимательность и поспешность. Если они будут вести себя агрессивно и раздраженно, то у них не получится исправить возникшую ситуацию. Самое главное в данной ситуации — трезво оценить все происходящее, все хорошо обдумать и принять правильное решение.