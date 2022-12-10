Слуцкий заявил, что ФРГ стала одной из самых потерявших от проекта «Антироссия» стран
Германия стала одной из европейских стран, которые больше всех потеряли от проведения антироссийской политики. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания о Минских соглашениях бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.
Как писала «Парламентская газета», ранее Меркель заявила, что Минские соглашения были заключены якобы для того, чтобы дать Украине время стать сильнее и тем самым подготовиться к противостоянию с РФ.
«Вот в этом весь коллективный Запад. Все обещания и «гарантии» с фигой в кармане. Еще и Россию обложили санкциями за невыполнение «Минска-2», стороной которого мы никогда не были. А сами? Вранье и лицемерие высшей категории», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
При этом он отметил, что результатом такой политики является то, что одной из самых «потерявших» европейских стран в проекте «Антироссия» стала именно Германия. «Именно ФРГ пожертвовала миллионами евро прибыли от разрыва бизнес-контактов с Россией, в том числе с треском «вылетев в трубу» с «Северным потоком — 2». И все ради чего? Чтобы «укрепить» Украину, чья экономика сейчас находится на внешнем жизнеобеспечении?» — задается вопросом депутат.
Он поддержал точку зрения Президента РФ Владимира Путина, заявившего, что слова Меркель доказали — решение начать военную операцию было правильным.
«Иных вариантов обеспечить безопасность страны нам не оставили», — заключил Слуцкий.
Минское соглашение по урегулированию ситуации в Донбассе было подписано 5 сентября 2014 года представителями РФ, Украины, ОБСЕ, главами ДНР и ЛНР. В феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки» был согласован Комплекс мер по выполнению Минских соглашений («Минск-2»). Он предусматривал мирное урегулирование ситуации на востоке Украины. Документ был подписан Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации.