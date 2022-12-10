. СМИ: НАТО стремится расшириться за счет Балкан и Кавказа
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » СМИ: НАТО стремится расшириться за счет Балкан и Кавказа

СМИ: НАТО стремится расшириться за счет Балкан и Кавказа

СМИ: НАТО стремится расшириться за счет Балкан и Кавказа

НАТО планирует расширить свои границы за счет включения в альянс в качестве новых членов балканских и кавказских стран, пишет обозреватель турецкой газеты Evrensel Юджель Оздемир.

Колумнист напомнил, что НАТО фактически поставила в зависимость от себя Украину. Усилия по вступлению в военный блок также прилагают Финляндия и Швеция, хотя Турция выступает против этого, отметил журналист.

«Дальнейший процесс будет главным образом идти в ускоренном темпе в направлении взятия под контроль стран Европы и Кавказа, состоящих в тесном контакте с Россией», — считает он.

По словам Оздемира, на это указывают недавние саммиты НАТО и Евросоюза. Первый состоялся в Бухаресте на прошлой неделе. На нем, кроме представителей от Украины, находились также политики из Молдавии, Грузии, Боснии и Герцеговины. Автор полагает, что вступление этих стран в альянс является одной из важнейших целей Запада. Второй саммит проходил в Тиране в начале недели. На него были приглашены не состоящие в Евросоюзе Сербия, Босния и Герцеговина, Албания, Северная Македония и Черногория.

Оздемир отметил, что украинский кризис «приоткрыл двери» для ограничения сфер влияния Москвы, а продолжающиеся в нескольких направлениях шаги по сужению зон влияния России и Китая в Европе будут способствовать возникновению новой напряженности.

Как писала «Парламентская газета», ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на «Примаковских чтениях», заявил, что чиновники Североатлантического альянса множество раз давали обещания о нерасширении НАТО на восток, а после отказывались признаваться в этом, хотя свидетельств того, что они врут, предостаточно. 

# В мире / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Подборка гифок (25 гифок) - 06.12.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 06.12.2022
Лавров заявил об отсутствии геополитической игры в идее создании газового союза
Лавров заявил об отсутствии геополитической игры в идее создании
Впечатляющая демонстрация Unreal Engine 5.1 показывает возможности движка в создании леса
Впечатляющая демонстрация Unreal Engine 5.1 показывает возможности
В Латвии за установку российских телеканалов задержали мужчину
В Латвии за установку российских телеканалов задержали мужчину
Австралия ввела новые санкции против России и Ирана
Австралия ввела новые санкции против России и Ирана
Жан-Клода Ван Дамма заметили в провинциальном городе на Украине
Жан-Клода Ван Дамма заметили в провинциальном городе на Украине
Мария Сайлова сделала вывод в пользу более надёжного Артёма Прохоренко, а не Тиграна Салибекова
Мария Сайлова сделала вывод в пользу более надёжного Артёма
ЦБ объяснил рост инвестиций в условиях санкций
ЦБ объяснил рост инвестиций в условиях санкций
Ковитиди отреагировала на слова Меркель о Минских соглашениях
Ковитиди отреагировала на слова Меркель о Минских соглашениях
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 05.12.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 05.12.2022
Как можно улучшить свой бизнес с помощью экспедитора морских грузов: несколько полезных советов
Как можно улучшить свой бизнес с помощью экспедитора морских грузов:
Василиса Володина рассказала, когда стоит бояться страшных пожаров
Василиса Володина рассказала, когда стоит бояться страшных пожаров

Топ на сегодня

Минпромторг оценил вероятность запрета на ввоз в Россию парфюмерии и косметики
Минпромторг оценил вероятность запрета на ввоз в Россию парфюмерии и
Бывший муж Екатерины Варнавы трогательно поздравил ее с днем рождения
Бывший муж Екатерины Варнавы трогательно поздравил ее с днем рождения
Фанаты Гарика Харламова и Кристины Асмус в шоке от их скандала
Фанаты Гарика Харламова и Кристины Асмус в шоке от их скандала
В Бразилии угнали машину с мерчом Гарри Стайлса
В Бразилии угнали машину с мерчом Гарри Стайлса
Игорь Николаев проводит время в компании грудастой блондинки
Игорь Николаев проводит время в компании грудастой блондинки

Еще по теме

В НАТО ошарашили Украину и Грузию неожиданным заявлением – «сначала решите три проблемы»
НАТО не в состоянии ответить террористической угрозе — Лавров
В Саудовской Аравии заявили об обманутом США Зеленском
Финляндия и Швеция обсудят вступление в НАТО с Турцией в октябре