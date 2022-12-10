. СМИ: НАТО стремится расшириться за счет Балкан и Кавказа

НАТО планирует расширить свои границы за счет включения в альянс в качестве новых членов балканских и кавказских стран, пишет обозреватель турецкой газеты Evrensel Юджель Оздемир.

Колумнист напомнил, что НАТО фактически поставила в зависимость от себя Украину. Усилия по вступлению в военный блок также прилагают Финляндия и Швеция, хотя Турция выступает против этого, отметил журналист.

«Дальнейший процесс будет главным образом идти в ускоренном темпе в направлении взятия под контроль стран Европы и Кавказа, состоящих в тесном контакте с Россией», — считает он.

По словам Оздемира, на это указывают недавние саммиты НАТО и Евросоюза. Первый состоялся в Бухаресте на прошлой неделе. На нем, кроме представителей от Украины, находились также политики из Молдавии, Грузии, Боснии и Герцеговины. Автор полагает, что вступление этих стран в альянс является одной из важнейших целей Запада. Второй саммит проходил в Тиране в начале недели. На него были приглашены не состоящие в Евросоюзе Сербия, Босния и Герцеговина, Албания, Северная Македония и Черногория.

Оздемир отметил, что украинский кризис «приоткрыл двери» для ограничения сфер влияния Москвы, а продолжающиеся в нескольких направлениях шаги по сужению зон влияния России и Китая в Европе будут способствовать возникновению новой напряженности.

Как писала «Парламентская газета», ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на «Примаковских чтениях», заявил, что чиновники Североатлантического альянса множество раз давали обещания о нерасширении НАТО на восток, а после отказывались признаваться в этом, хотя свидетельств того, что они врут, предостаточно.