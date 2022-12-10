. В Британии раскрыли «печальную» правду об украинских беженцах
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В Британии раскрыли «печальную» правду об украинских беженцах

В Британии раскрыли «печальную» правду об украинских беженцахLiverpool Echo: все больше украинских беженцев становятся бездомными в Великобритании

Журналист и телеведущий Пит Прайс раскрыл «печальную» правду об украинских беженцах в своей статье для британского издания Liverpool Echo.

По его словам, все больше украинцев становятся бездомными в Великобритании. Он подчеркнул, что это стало «печальной реальностью» разрыва между ними и принимающей стороной.

Прайс подчеркнул, что это проблема, которая уже «закипает» и может усугубиться. Он рассказал, что некоторые украинские беженцы сталкиваются с конфликтами со своими «спонсорами», которые вызваны ростом стоимости жизни и культурными различиями.

«Есть всевозможные проблемы, о которых я слышал, в том числе несоблюдение надлежащих домашних правил и личные конфликты. Шесть месяцев — это долгий срок для незнакомцев в вашем доме», — написал автор статьи.

По его словам, ожидается, что программа «Дома для Украины» может «рухнуть» после новостей о том, что беженцев просят покинуть предоставленное жилье. «Четверть принимающих не хотят участвовать дольше шести месяцев в этой схеме. Все также борются с ростом стоимости жизни. Интересно, что с ними будет», — добавил он.

Ранее британская журналистка Дженни Мюррей рассказала, что по прошествии времени ощущение радости у британцев от помощи украинским беженцам сменилось чувством стыда из-за желания вернуться к прежней и привычной им жизни. Она указала, что спустя девять месяцев после запуска властями Великобритании программы «Дома для Украины» начинают остро ощущаться все сопряженные с ней трудности. Журналистка уточнила, что самым популярным обсуждением в ее районной группе участников программы помощи украинцам является тема денег.

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По материалам: lenta.ru

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