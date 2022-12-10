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В Госдуме назвали способ поднять пенсию работающим пенсионерам

В Госдуме назвали способ поднять пенсию работающим пенсионерамUra.ru: депутат Нилов призвал поднять пенсию работающим за счет страховых баллов

Работающим пенсионерам, которым не индексируют пенсии, нужно снять ограничения по количеству заработанных страховых баллов. Такой способ поднять им размер выплат назвал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с Ura.ru.

Сейчас пенсионерам могут начислить за год не больше трех, хотя не пенсионерам — десять. «Пенсионер может реально заработать шесть, семь, восемь, максимум десять баллов, как и другой работающий гражданин, не пенсионер, но пенсионеру засчитают только три», — объяснил Ярослав Нилов. Как отмечает депутат, это нарушение страховых принципов.

Ограничения по начислению страховых баллов работающим пенсионерам, по мнению парламентария, ввели ради экономии. «С учетом стоимости коэффициента, это увеличение пенсии максимум на около 400 рублей в месяц при достаточно большой зарплате. Это несправедливо», — призвал депутат.

8 декабря в кабмине отвергли идею о выплате россиянами 13-й пенсии в декабре и назвали эту идею противоречащей пенсионному законодательству. О 13-й пенсии заговорили в начале декабря.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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