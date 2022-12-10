. Валуев рассказал, как вести себя на льду водоема

В России наступила календарная зима, однако не все реки и озера готовы принять рыболовов

По данным МЧС, в 2021 году на воде погибло более 3200 человек. Большинство из них, 1900, не соблюдали правила нахождения на водоемах летом. Однако статистика зимних смертей на воде не менее устрашающая — более 40 процентов. Практику соблюдения норм безопасности на воде проанализировала Генпрокуратура. На протяжении нескольких лет отмечается негативная тенденция к росту числа таких происшествий, особенно среди подростков, отмечается в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Открыли сезон трагической статистики

За последние четыре года на воде погибли более тысячи несовершеннолетних, сообщили в Генпрокуратуре. Большинство таких случаев пришлось на лето. Но и в сезоны ледостава проблема не утрачивает актуальности, отметили в надзорном ведомстве. Случаи гибели несовершеннолетних на льду есть уже и в этом году. 29 ноября в подмосковной Старой Купавне провалился под лед и утонул 13-летний мальчик. А в начале того же месяца в новосибирской Каменке 17-летний подросток погиб, спасая провалившегося под лед друга.

Информация о всех фактах гибели детей на льду является основанием для прокурорской проверки. В том числе прокуроры устанавливают причины и условия, способствующие чрезвычайным происшествиям, отметили в Генпрокуратуре.

Также нередко к трагедии приводит невыполнение уполномоченными органами власти и организациями обязанности по обеспечению безопасности пребывания граждан на водных объектах, отметили прокуроры.

Рыбаки Ленобласти уже вышли на корюшку

Немало проблем спасателям доставляют и рыбаки. Например, в Ленинградской области уже начали ловить корюшку. Несмотря на то что самыми благоприятными для такой рыбалки считаются март и апрель, по факту корюшку ловят с ледостава, обычно это декабрь.

При этом она отметила, что ловля корюшки, по словам автора сборника книг по рыболовству Леонида Сабанеева, — это самая веселая и безопасная рыбалка, которая подходит даже для детей, стариков и женщин. «Не обязательно уходить далеко от берега, можно ловить рыбу с одной точки, а не так, как с окунем, которого чтобы найти, нужно пробежать по льду несколько километров», — сказала эксперт.

При этом другой автор книг по рыболовству, рыбак с 40-летним стажем Александр Оришев все же предостерег от неосторожности на первом тонком льду. «Самый хороший клев бывает именно во время первого и последнего льда, — сказал он «Парламентской газете». — Именно поэтому в это время на водоемах так много рыбаков. Но несоблюдение правил безопасности на таком льду может привести к неприятным и даже трагическим последствиям».





Дистанция, шнур с грузилом и опасный рюкзак

Как правильно вести себя на льду, россиянам каждый год напоминает МЧС. Вот основные правила, опубликованные на сайте ведомства.

- Выходить на лед можно, только когда его толщина достигает не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров — в соленой.

- Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости: туман, снегопад, дождь.

- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого удара покажется хоть немного воды, это означает, что лед тонкий, его необходимо срочно покинуть.

«Чтобы проверить толщину льда, можно использовать, например, лыжную палку или другие подручные средства, — рассказал «Парламентской газете» начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин. — Не стоит прыгать и бегать по льду».

Также, по рекомендации спасателей, при переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга 5-6 метров, это поможет избежать лишней нагрузки на лед.

Кроме того, на замерзший водоем рекомендуется брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду, а петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки.

А еще в ведомстве рекомендуют людям с рюкзаками носить их на льду только на одном плече. Это позволит легко освободиться от груза, если лед затрещал или провалился.

За беспечность на льду могут оштрафовать

Большинство рекомендаций МЧС, кроме, например, запрета выхода на тонкий лед или выезда на любой лед на автомобиле, за что предусмотрены штрафы, носят рекомендательный характер, то есть соблюдать их или нет, каждый решает сам, рассказал «Парламентской газете» депутат Госдумы, инициатор создания Ассоциации рыбаков-любителей России Николай Валуев.

«В отличие от охоты, которая осуществляется с применением оружия и поэтому строго регламентирована, рыбалка не считается опасным видом занятия, — отметил эксперт. — Именно поэтому большинство правил зимней рыбалки существуют именно в виде рекомендаций». При этом часто пренебрежение элементарными правилами поведения на льду стоит человеку жизни, сказал он.





Например, многие знают, что, находясь на водоеме летом, нужно надевать спасательный жилет. Такое же правило действует и зимой, напомнил Валуев. «Еще лучше, если на вас будет надет специальный костюм-поплавок, который не позволит уйти под воду. Такие костюмы сейчас шьют и в России», — сказал он.

Также на льду при себе необходимо иметь ледозацепы — это специальные приспособления, которые крепятся к рукавам куртки и позволяют при провале зацепиться за уцелевшую поверхность льда, чтобы выбраться на поверхность.

Кроме того, в арсенале рыбака должны быть непромокаемый фонарь, свисток или другие средства, которые помогут заметить рыбака ночью на оторвавшейся льдине. Важно иметь при себе заряженный телефон и компас, чтобы позвать на помощь или самостоятельно сориентироваться на местности.

Наконец, при себе нужно иметь аптечку. «В ней должен лежать минимальный набор противошоковых препаратов, которые помогут дождаться помощи с берега», — отметил Валуев.

«При этом стоит помнить, что помощь спасателей — это достаточно дорогостоящая услуга. Поэтому безалаберность на воде в итоге может обернуться «письмом счастья» с круглой суммой штрафа», — предупредил эксперт.