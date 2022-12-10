. Василиса Володина рассказала, когда стоит бояться страшных пожаров

Астролог Василиса Володина высказалась о пожаре в Химках. Сегодня, 9 декабря, ранним утром в магазине в Химках вспыхнул мощный пожар. Изначально площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, но вскоре она увеличилась до 18 тысяч квадратных метров. Погиб человек. Астролог Василиса Володина сделала заявление, что, увы, в том, что случился пожар и именно сейчас, есть страшная закономерность. «Пожар в Меге-Химки. Страшно, но закономерно. Не раз писала о том, что пожары становятся чаще +/-1 месяц от даты затмений. Но главный «провокатор» — вчерашнее противостояние Солнца с Марсом во время Полнолуния. Это не частое явление, так чтобы оба фактора сошлись сразу. Но действительно довольно пожароопасное», — заявила Володина в своем официальном Тelegram-канале.Она подчеркнула, что именно на похожих аспектах сгорел Кремль 19 июля 1701 года – там тоже Солнце соединялось с Марсом в момент полнолуния. Более того, астролог назвала точные даты, когда нужно быть максимально осторожными с огнем и оберегать объекты, поскольку эти дни обладают повышенной опасностью в плане пожаров. «Ближайшие даты со сходными констелляциями (Солнце-Луна-Марс): 13 и 27 ноября 2023 года; 17 октября 2024 года; 14 января 2025 года», — уточнила Василиса Володина. Напомним, по данным МЧС России и ГСУ СК России по Московской области, предварительной причиной пожара в торговом центре стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.