. Веру Брежневу заподозрили в беременности после выступления в Риге в платье оверсайз
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Веру Брежневу заподозрили в беременности после выступления в Риге в платье оверсайз

Веру Брежневу заподозрили в беременности после выступления в Риге в платье оверсайз
Певица Вера Брежнева впервые за долгое время выступила с концертом. Вера Брежнева является бывшей солисткой группы «ВИА Гра». Она строит сольную карьеру.  Певица долгое время жила в Москве, но теперь перебралась в особняк в Италии. Она живет с мужем  Константином Меладзе и воспитывает дочку Сару, от прошлых отношений. Однако в декабре она вернулась на сцену. Еще недавно Вера отметилась в Польше. Она в качестве волонтера разбирала коробки на складе для беженцев. А на днях певица выступила в Латвии. Она вышла на сцену в Риге в белоснежном струящемся платье оверсайз с перьями.
Артистка исполнила свою новую песню «Вышиванка». Однако публика удивилась, что она скрыла фигуру. Многие заподозрили ее в беременности.
Кадрами с музыкального мероприятия в личном блоге поделилась младшая дочь Веры Брежневой — Сара. Она снимала маму на сцене и поддерживала ее на концерте. По слухам, с ней в Ригу приехал и Меладзе. В Сети стали бурно обсуждать лук блондинки. «Очень женственно, но это живот виднеется?», «Странно, что такой наряд. Беременна?», «Давно не видели и теперь ошущение, что в положении», — стали писать пользователи.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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