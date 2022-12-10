. Веру Брежневу заподозрили в беременности после выступления в Риге в платье оверсайз

Певица Вера Брежнева впервые за долгое время выступила с концертом. Вера Брежнева является бывшей солисткой группы «ВИА Гра». Она строит сольную карьеру. Певица долгое время жила в Москве, но теперь перебралась в особняк в Италии. Она живет с мужем Константином Меладзе и воспитывает дочку Сару, от прошлых отношений. Однако в декабре она вернулась на сцену. Еще недавно Вера отметилась в Польше. Она в качестве волонтера разбирала коробки на складе для беженцев. А на днях певица выступила в Латвии. Она вышла на сцену в Риге в белоснежном струящемся платье оверсайз с перьями.Артистка исполнила свою новую песню «Вышиванка». Однако публика удивилась, что она скрыла фигуру. Многие заподозрили ее в беременности.Кадрами с музыкального мероприятия в личном блоге поделилась младшая дочь Веры Брежневой — Сара. Она снимала маму на сцене и поддерживала ее на концерте. По слухам, с ней в Ригу приехал и Меладзе. В Сети стали бурно обсуждать лук блондинки. «Очень женственно, но это живот виднеется?», «Странно, что такой наряд. Беременна?», «Давно не видели и теперь ошущение, что в положении», — стали писать пользователи.