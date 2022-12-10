. Впечатляющая демонстрация Unreal Engine 5.1 показывает возможности движка в создании леса





Недавно Fortnite перешла на движок Unreal Engine 5.1 на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Игра показывает, насколько новые технологии способны преобразить проект, при этом с далеко не самой фотореалистичной графикой.

Компания MAWI United GmbH, которая неоднократно демонстрировала потрясающие демо на движке Unreal Engine, выпустила два новых видео. На обоих видео лес, воссозданный при помощи Unreal Engine 5.1. Авторы отмечают, что используют Nanite для деревьев и листвы, Lumen и виртуальные карты теней. Авторы представили два видео — зимний и летний лес.

Прогулка по зимнему лесу:

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Прогулка по летнему лесу:

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