. Вышло исправление трассировки лучей в The Callisto Protocol на Xbox Series X





После релиза хоррора The Callisto Protocol игроки с приставками Xbox Series X обратили внимание, что у них трассировка лучей работает заметно хуже, чем на Playstation 5. Связано это было с тем, что тени с трассировкой лучей на Xbox Series X работали нормально, тогда как с отражениями были проблемы — они просто не работали. Разработчики The Callisto Protocol в начале этой недели сообщили, что изучают проблему, а сегодня вышел патч.

Сегодня состоялся релиз обновления для The Callisto Protocol на Xbox Series X, которое исправляет эту проблему. Апдейт потребует от игроков загрузить 12,28 Гб, после чего ошибка с работой отражений с трассировкой лучей на Xbox Series X должна быть исправлена.





Разработчики The Callisto Protocol в анонсе обновления поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что продолжают работать ежедневно над улучшением проекта.