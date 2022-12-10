. Вышло исправление трассировки лучей в The Callisto Protocol на Xbox Series X
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Вышло исправление трассировки лучей в The Callisto Protocol на Xbox Series X

Вышло исправление трассировки лучей в The Callisto Protocol на Xbox Series X


После релиза хоррора The Callisto Protocol игроки с приставками Xbox Series X обратили внимание, что у них трассировка лучей работает заметно хуже, чем на Playstation 5. Связано это было с тем, что тени с трассировкой лучей на Xbox Series X работали нормально, тогда как с отражениями были проблемы — они просто не работали. Разработчики The Callisto Protocol в начале этой недели сообщили, что изучают проблему, а сегодня вышел патч.

Сегодня состоялся релиз обновления для The Callisto Protocol на Xbox Series X, которое исправляет эту проблему. Апдейт потребует от игроков загрузить 12,28 Гб, после чего ошибка с работой отражений с трассировкой лучей на Xbox Series X должна быть исправлена.


Разработчики The Callisto Protocol в анонсе обновления поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что продолжают работать ежедневно над улучшением проекта.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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