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Жан-Клода Ван Дамма заметили в провинциальном городе на Украине

Жан-Клода Ван Дамма заметили в провинциальном городе на УкраинеАктера Жан-Клода Ван Дамма заметили в городе Ужгороде на Украине

Голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма заметили в городе Ужгороде, который является административным центром Закарпатской области на Украине. Фото с артистом выложил в соцсети местный врач Михаил Ершов, сообщает Telegram-канал VESTI.

Издание отмечает, что артист много лет состоит в отношениях с уроженкой Украины Аленой Кавериной. В частности, указывается, что два года назад, когда Ван Дамм был на съемках в Киеве, пара жила в одном из самых дорогих отелей города Fairmont. Девушка тогда написала в соцсети, что Киев «красивый, но запущенный», и пожаловалась на состояние дорог.

В декабре 2020 года сообщалось, что Ван Дамм купил своей украинской девушке автомобиль Mercedes-Benz GLE стоимостью почти в девять миллионов рублей.

Жан-Клод Ван Дамм — американский актер, режиссер, сценарист, постановщик боевых сцен и продюсер фламандского происхождения. Более всего известен благодаря ролям кассовых боевиках конца 1980-х — первой половины 1990-х годов.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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