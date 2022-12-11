. Американцы возмутились продажей картины сына Байдена за 225 тысяч долларов

Читатели Daily Mail назвали схемой отмывания денег продажу картины сына Байдена Хантера

Читатели Daily Mail возмутились продажей картины сына американского президента Джо Байдена Хантера на сумму до 225 тысяч долларов. В комментариях в Twitter они назвали это схемой отмывания денег.

Картина Хантера Байдена была продана анонимным покупателям на выставке в Нью-Йорке, несмотря на серьезную критику и расследование финансовых дел сына президента США.

Пользователь с никнеймом @GodFamily_USA назвал эту сделку лицемерием. «Старший сын продает картины на сумму до 225 000 долларов анонимным покупателям на последней выставке в Нью-Йорке. Это один из способов отмыть доллары», — добавил @q_basia.

С ним согласился @CurtisM34039754: «Просто отмывание денег для корпорации Байдена». Пользователь @thom_bate также прокомментировал анонимность продажи. «Вы обвиняете покупателей в том, что они остаются анонимными? Хантер, возможно, заплатил им за покупку», — написал он.

«Фамилия Хантера — Байден, поэтому ФБР и Министерство юстиции не проводят расследования и не преследуют его», — выразил мнение @Garcia1980Diego. Пользователь @Chadnelson1969 понадеялся, что коррупционная схема не останется безнаказанной. «Я надеюсь, что аресты произойдут в ближайшее время. Если нет, я верю, что американцы отомстят. Это не закончится хорошо», — заявил он.

Ранее бывший министр юстиции и генеральный прокурор США Эрик Холдер выступил с призывом к властям страны рассматривать дело сына американского президента Хантера Байдена беспристрастно.

