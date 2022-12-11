. Американцы возмутились продажей картины сына Байдена за 225 тысяч долларов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Американцы возмутились продажей картины сына Байдена за 225 тысяч долларов

Американцы возмутились продажей картины сына Байдена за 225 тысяч долларов

Американцы возмутились продажей картины сына Байдена за 225 тысяч долларовЧитатели Daily Mail назвали схемой отмывания денег продажу картины сына Байдена Хантера

Читатели Daily Mail возмутились продажей картины сына американского президента Джо Байдена Хантера на сумму до 225 тысяч долларов. В комментариях в Twitter они назвали это схемой отмывания денег.

Картина Хантера Байдена была продана анонимным покупателям на выставке в Нью-Йорке, несмотря на серьезную критику и расследование финансовых дел сына президента США.

Пользователь с никнеймом @GodFamily_USA назвал эту сделку лицемерием. «Старший сын продает картины на сумму до 225 000 долларов анонимным покупателям на последней выставке в Нью-Йорке. Это один из способов отмыть доллары», — добавил @q_basia.

С ним согласился @CurtisM34039754: «Просто отмывание денег для корпорации Байдена». Пользователь @thom_bate также прокомментировал анонимность продажи. «Вы обвиняете покупателей в том, что они остаются анонимными? Хантер, возможно, заплатил им за покупку», — написал он.

«Фамилия Хантера — Байден, поэтому ФБР и Министерство юстиции не проводят расследования и не преследуют его», — выразил мнение @Garcia1980Diego. Пользователь @Chadnelson1969 понадеялся, что коррупционная схема не останется безнаказанной. «Я надеюсь, что аресты произойдут в ближайшее время. Если нет, я верю, что американцы отомстят. Это не закончится хорошо», — заявил он.

Ранее бывший министр юстиции и генеральный прокурор США Эрик Холдер выступил с призывом к властям страны рассматривать дело сына американского президента Хантера Байдена беспристрастно.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Медитации в пробках: как провести скучное время с пользой
Медитации в пробках: как провести скучное время с пользой
Основной кандидат на вылет из семейного Дом-2 — Тигран Салибеков
Основной кандидат на вылет из семейного Дом-2 — Тигран Салибеков
Американцы возмутились продажей картины сына Байдена за 225 тысяч долларов
Американцы возмутились продажей картины сына Байдена за 225 тысяч
Николай Басков надеется, что будет бегать, как кролик
Николай Басков надеется, что будет бегать, как кролик
Светлана Лобода прибыла в Израиль, чтобы выступить с концертом
Светлана Лобода прибыла в Израиль, чтобы выступить с концертом
Нейросеть написала итоговое школьное сочинение и была допущена к ЕГЭ
Нейросеть написала итоговое школьное сочинение и была допущена к ЕГЭ
В ОПЕК оценили роль соглашения для развития мирового рынка нефти
В ОПЕК оценили роль соглашения для развития мирового рынка нефти
Dead Cells получит коллаборацию с легендарной Castlevania в новом DLC
Dead Cells получит коллаборацию с легендарной Castlevania в новом DLC
Скоро будут съемки комедии “Танцуй, Селедка!” с Александрой Бортич
Скоро будут съемки комедии “Танцуй, Селедка!” с Александрой Бортич
Стало известно о перезапуске продажи подписок Twitter Blue
Стало известно о перезапуске продажи подписок Twitter Blue
В ЛНР сообщили о прибытии «черных трансплантологов» под Артемовск
В ЛНР сообщили о прибытии «черных трансплантологов» под Артемовск
На выставке в США оценили стоимость самой дорогой картины сына Байдена
На выставке в США оценили стоимость самой дорогой картины сына Байдена

Топ на сегодня

ЦБ объяснил рост инвестиций в условиях санкций
ЦБ объяснил рост инвестиций в условиях санкций
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 05.12.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 05.12.2022
Мария Сайлова сделала вывод в пользу более надёжного Артёма Прохоренко, а не Тиграна Салибекова
Мария Сайлова сделала вывод в пользу более надёжного Артёма
Жан-Клода Ван Дамма заметили в провинциальном городе на Украине
Жан-Клода Ван Дамма заметили в провинциальном городе на Украине
В Латвии за установку российских телеканалов задержали мужчину
В Латвии за установку российских телеканалов задержали мужчину

Еще по теме

На выставке в США оценили стоимость самой дорогой картины сына Байдена
Американцы призвали Байдена прекратить оказывать помощь Украине
В США заявили об осведомленности властей о возможной утечке данных сына Байдена
Трамп еще в начале лета обсуждал с главой КНР тему Байдена, пишут СМИ