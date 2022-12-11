. Артём Грант рассчитывает на длительные отношения с Ворониной
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Артём Грант рассчитывает на длительные отношения с Ворониной

Артём Грант рассчитывает на длительные отношения с Ворониной
Сейчас Тигран Салибекову подыскивают очередную кандидатку на роль пассии. Тем временем в социальных сетях Артём Грант пишет, что его отношения с Оксаной Ворониной однозначно будут надолго. Тигран Салибеков по-прежнему одинок и находится под угрозой вылета с проекта. Тем временем его товарищ Артём Грант пытается убедить своих поклонников в социальных сетях, что он рассчитывает на длительные и серьёзные отношения с Оксаной Ворониной.

На самом деле это спокойная и уравновешенная девушка, которую сложно назвать «зажигалкой». Из-за этого фанаты ничуть не сомневаются, что Гранту с ней довольно скучно и эти отношения он строит от безысходности.

Впрочем, и сам Артём является, скорее всего, флегматиком, из-за чего поклонники телешоу и начали сомневаться, что эта пара сможет стать достаточно яркой, чтобы за ней было интересно наблюдать.

Зато теперь парню можно не бояться вылететь с телешоу. Да и спортзал, чтобы заниматься фитнесом, теперь полностью в его распоряжении. Интересно, являются ли залогом успешных отношений на Дом-2 два спокойных и даже несколько флегматичный человека в паре? Будут ли они счастливы в итоге? Своё мнение по этому поводу можете высказать в комментариях.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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