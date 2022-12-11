. Банк России назвал, сколько миллиардов долларов хранят россияне на своих счетах

В октябре 2022 года объем валютных депозитов россиян упал до $56 млрд. Это стало минимальным показателем с конца 2008 года, следует из данных Центробанка РФ. Валютные депозиты упали на 6%, или на $3,6 млрд.

С начала года объем валютных депозитов снизился на рекордные 38,05% - $36,7 млрд. Перед этим их максимальное падение в иностранной валюте пришлось на 2020 год, когда объем в течение десяти месяцев сократился на 9,3% - $8,7 млрд. Сбережения граждан на депозитах в иностранных банках за десять месяцев 2022-го пополнились на $37,5 млрд и составили $68,1 млрд. В октябре объем перевода денег за границу замедлился до $5 млрд против рекорда сентября - $6,7 млрд.

По состоянию на 1 ноября валютные сбережения россиян обновили минимальный уровень 2012 года. На тот момент остатки накоплений на счетах и депозитах в валюте были на уровне $60 млрд.

Несмотря на то, что доллар США и евро не содержат санкционных рисков, их покупательная способность быстро снижается на фоне инфляции. Эксперты советуют гражданам хранить валютные сбережения в локальных облигациях. Финансисты ждут ослабления рубля до 66 рублей за доллар к концу 2022 года. В середине 2023 года доллар может вырасти и до 73 рублей, а к концу - даже до 74 рублей.

В конце недели стало известно о начале работы Минфина над добровольной программой долгосрочных сбережений граждан. Россияне смогут получать дополнительный доход по государственным выплатам после достижения пенсионного возраста.