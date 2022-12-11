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Боррель обеспокоен отказом Турции вводить санкции против России

Боррель обеспокоен отказом Турции вводить санкции против России

Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает торговые отношения Анкары и Москвы и нежелание Турции вводить антироссийские санкции причинами для беспокойства. Об этом говорится документе под авторством Борреля, оказавшемся в распоряжении медиагруппы Funke, передает РИА Новости.

Боррель напомнил, что ЕС и Турция образуют таможенный союз, что обеспечивает свободное перемещение в том числе товаров «двойного назначения», поставки которых запрещены в Россию. По словам Борреля, важно, чтобы Турция не предлагала России обходных путей.

Как писала «Парламентская газета», глава «Газпрома» Алексей Миллер 9 декабря совершил рабочий визит в Анкару, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром энергетики и природных ресурсов страны Фатихом Донмезом. В ходе встречи были подняты вопросы, связанные с поставками российского газа потребителям в Турции и перспективы создания на территории страны газового хаба. 11 декабря президент РФ Владимир Путин и президент Турции провели телефонные переговоры, во время которых обсудили в том числе энергетическое сотрудничество.

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По материалам: pnp.ru

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