Dead Cells получит коллаборацию с легендарной Castlevania в новом DLC
Сегодня, 07:00
Метроидвания Dead Cells, которая доступна в подписке Game Pass, вскоре получит дополнение, связанное с легендарной франшизой Castlevania от Konami. Разработчики объявили об этом в новом трейлере, представив DLC под названием Return to Castlevania.
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В дополнении Return to Castlevania для Dead Cells игроков ждет немало контента:
Новая локация — замок Дракулы.
14 новых видов вооружения, которые хорошо известны поклонникам Castlevania.
Новый саундтрек, который собран мелодий, звучавших в Castlevania.
Сам сюжет DLC для Dead Cells расскажет об объединении протагониста с Алукардом и Рихтером Бельмонтом из Castlevania. Вместе они планируют убийство вампира графа Дракулы.
Стоимость Dead Cells: Return to Castlevania не называется, выпустить DLC планируют в начале 2023 года.
По материалам: newxboxone