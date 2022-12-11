. Демо-версия Lies of P, которая выйдет в Game Pass, понравилась 91% игроков на выставке





Авторы игры Lies of P, которая выйдет в 2023 году и сразу после релиза будет доступна в подписке Game Pass, привезли свой проект на корейское игровое мероприятие G-STAR 2022. Посетители выставки имели возможность опробовать проект, после чего некоторые из них поделились своим мнением с создателями игры, а те составили инфографику и опубликовали результаты.

Согласно инфографике по итогам тестирования Lies of P игроками на выставке, самым запоминающимся аспектом проекта является графика. На втором месте идет экшен, на третьем персонажи.





Игроки отметили, что проект имеет сбалансированную сложность. При этом, такой ответ дали, как хардкорные игроки в souls-проекты, так и новички.





В целом, демо-версия Lies of P получила положительную критику от игроков — 91% пользователей сказали, что игра им понравилась.



