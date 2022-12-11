. Индийский астролог предсказал встречу с инопланетянами

По словам, предсказателя землян, ждут серьезные перемены. Культовый индийский пророк Аджей Бхамби, который помогает людям увидеть будущее, рассказал о том, что ждет планету в ближайшие годы. По словам пророка-астролога, Земля сейчас стоит на пороге удивительных открытий. С 2020 по 2030-е годы открылся портал, определяющий все развитие человечества на ближайший век, и эти изменения уже заметны во всех сферах. По словам Аджея, мироустройство продолжает меняться, и каждый из нас участвует в этом. По словам Бхамби, произойдет немало интересного. Например, по его прогнозу, мы вскоре выйдем на контакт с пришельцами из космоса. «Я прогнозирую, что с 2030 года мы начнем регулярную коммуникацию с инопланетянами. На самом деле пришельцы прилетят к нам. Они умны, их интеллект мощнее нашего, земного. У них есть технологии, цивилизация намного больше развита», говорит Аджей Бхамби. Индийский пророк не знает точно, в каком виде произойдет контакт, но подчеркивает — его будут устанавливать на протяжении 20 лет. И к 2050 году мы точно будем связаны с пришельцами в нескольких точках земного шара. Но людям не надо расслабляться и ждать помощи извне. Необходимо и дальше работать над своим мироустройством и заниматься технологиями. Ведь нам тоже будет нужно покорять космос и думать о будущем. «Нынешний век станет веком космических технологий, коммуникаций. Та напряженность, которая сейчас есть в мире, начнет снижаться после 2030 года. Нам необходимо искать новый дом для человечества, поэтому очень скоро мы увидим космические миссии, полеты на Луну», говорит предсказатель. Отметим, что многие пророчества Аджея сбывались — и тому есть документальные подтверждения. Например, он четко предсказал победу Барака Обамы на выборах, а затем и Джо Байдена. Но для самых точных прогнозов Бхамби нужно как можно больше данных и цифр — тогда он может ответить на любой вопрос наверняка.