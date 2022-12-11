. Как выглядят женщины, с которых были срисованы принцессы и некоторые героини из волшебного мира Диснея

Сложно найти человека, который не знал бы известных диснеевских героинь и принцесс. Ещё бы, ведь многие из нас выросли на мультфильмах с их участием. Следить за их увлекательными приключениями было сплошным удовольствием. Однако мало кто знает, что волшебные девушки из сказочного мира были срисованы с реальных женщин. Они подарили им свои фигуры, мимику и жесты. Предлагаем вам познакомится с этими замечательными дамами поближе.

Русалочка Ариэль — Шерри Стоунер

Также Шерри стала прообразом и для принцессы Белль

Walt Disney Productions / Imeh AkpanudosenWalt Disney Productions / Scooge

На протяжении долгого времени руководство компании Disney настаивало на том, чтобы все сцены мультфильмов предварительно снимались в живом режиме. Для этого нанимались настоящие актёры, с которых впоследствии срисовывались образы героев. Такой подход был необходим, чтобы убедиться, что все придуманные сцены можно будет создать с помощью мультипликации.

Сотрудники компании неоднократно высказывали своё недовольство из-за такого подхода к делу. Это занимало много времени, к тому же работать с декорациями и актёрами было не всегда легко. Однако им всё равно ничего не оставалось, как исполнять поручения руководства. Процесс создания кадров с натуральным движением называется «live-action reference».

Белоснежка — Мардж Чэмпион

Walt Disney Productions / Bettmann

Мардж Чэмпион была нанята для позирования в роли мультяшной Белоснежки. В дальнейшем её движения и жесты были полностью перенесены в мультфильм.

Голубая фея из мультфильма «Пиноккио» также появилась на свет благодаря стараниям Мардж

Покахонтас — Ирен Бедард

Малефисента из мультфильма «Спящая красавица» — Элеонор Одли

Walt Disney Productions / Ron GalellaWalt Disney Productions / Amanda EdwardsWalt Disney Productions / Film Favorites

Кстати, актриса стала моделью не только для злобной волшебницы, но и для сварливой мачехи Золушки.

Принцесса Аврора из мультфильма «Спящая красавица» — Хелен Стэнли

Также Хелен Стэнли идеально подошла для создания образа Золушки

Фея Динь-Динь из мультфильма «Питер Пэн» — Маргарет Керри

Алиса из мультфильма «Алиса в стране чудес» — Кэтрин Бомон

Жасмин из мультфильма «Аладдин» — Дженнифер Коннели

Тиана из мультфильма «Принцесса и лягушка» — Дженнифер Хадсон

Walt Disney Productions / John FranksWalt Disney Productions / BettmannWalt Disney Productions / BettmannWalt Disney Productions / PopperfotoWalt Disney Productions / jennifer.connellyWalt Disney Productions / Fuzheado

Ещё одной девушкой, которая вдохновила студию на создание героини, является актриса Даниэль Моне Троуэр. Её можно было увидеть в сериале «Закон и порядок. Специальный корпус».

Рапунцель — Тейлор Свифт

Эсмеральда из мультфильма «Горбун из Нотр-Дама» — Джина Лоллобриджида

Walt Disney Productions / taylorswiftWalt Disney Productions / Corbis

Считается, что прототипом образа цыганки Эсмеральды стали две известные актрисы: Джина Лоллобриджида и Деми Мур. Кстати, вторая актриса озвучивала героиню в оригинале.