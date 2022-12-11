. Медитации в пробках: как провести скучное время с пользой
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Медитации в пробках: как провести скучное время с пользой

Медитации в пробках: как провести скучное время с пользой

Современный мир редко обходится без стояния в ненавистных пробках, когда настроение стремительно падает и раздражение наваливается тяжелым одеялом. Избежать негативных эмоций и обрести внутреннее равновесие помогут медитации.


Медитации могут быть не только статичными, но и динамичными. Так, обретать покой можно даже во время ходьбы, а также проводить время с пользой в разных обстоятельствах. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как помедитировать во время вынужденной остановки и не нервничать. Если пришлось потерять драгоценное время в пробке, его можно провести с пользой для себя и своей энергетики.

Медитация для пассажира

Во время вынужденной остановки важно найти устойчивое положение, закрыть глаза и сосредоточиться на дыхании. Спокойные вдохи и медленные выдохи снимут стресс и помогут обойтись без негативных эмоций. Во время такой медитации важно представлять себе что-то приятное: шум ветра в лесу, пение птиц, воспоминания о счастливых моментах жизни. Усилить эффект поможет звуковое сопровождение — с этим помогут наушники и заранее скаченные аудиомедитации.

Медитация для водителя

За рулем не так просто медитировать, ведь нужно следить за дорогой и обстановкой в целом. На выручку водителям придут медитации, скаченные заранее. Их прослушивание будет актуальным для тех, кто нервничает или опаздывает, не может найти себе места и готов выплеснуть негатив в окружающее пространство. Во время прослушивания медитаций важно размеренно дышать — дыхательная гимнастика также поспособствует расслаблению.


Общая медитация

Во время напряженного состояния важно обратить внимание на свое тело, осознать себя и выявить напряженные участки. После этого нужно сделать вдох и мягкий выдох, расслабляя определенный участок тела. Чаще всего это лицо, шея и плечи. Медленные выдохи помогут избавиться от напряжения и зажатости, мимических морщин недовольства и закипающего внутри раздражения. «Продышать» можно и возникающие мысли о том, что нужно срочно ехать. Многие мысленно и даже вслух начинают торопить впереди стоящий транспорт, мечтая поскорее оказаться в нужном месте. Такие моменты важно осознать и «продышать», наслаждаясь покоем и расслабленным состоянием.

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По материалам: dailyhoro.ru

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