. Нейросеть написала итоговое школьное сочинение и была допущена к ЕГЭ
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Нейросеть написала итоговое школьное сочинение и была допущена к ЕГЭ

Нейросеть написала итоговое школьное сочинение и была допущена к ЕГЭ

Ученые Высшей школы экономики провели эксперимент, в ходе которого нейросеть GPT-3 написала текст итогового школьного сочинения и получила допуск к ЕГЭ. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

В ходе эксперимента специалисты ВШЭ использовали алгоритм GPT-3 – это генератор текстов, который компилирует информацию из публицистики, а также художественной и научной литературы с помощью нейросетей. Искусственный интеллект попросили написать краткое сочинение на тему "Почему достижения прогресса, дающие человеку удобства и комфорт, могут быть опасны для человечества?".


Спустя две минуты нейросеть представила сразу несколько вариантов на английском языке. Текст перевели на русский язык, после чего ученые пришли к выводу: программа смогла написать эссе, формально соответствующее всем критериям: создать текст объемом 350 знаков, рассуждать в пределах указанной темы, выдвинуть тезис и аргументировать его примером из литературы, не делать грубых логических ошибок.

Алгоритм привел в качестве аргументов примеры из таких художественных произведений, как "Дивный новый мир" Олдоса Хаксли, "Дороги" Кормака Маккарти, "Франкенштейн" Мэри Шелли и "1984" Джорджа Оруэлла.

Каждый декабрь ученики 11-го класса российских школ пишут итоговое сочинение, которое оценивается по системе "зачет – незачет". В случае положительного результата выпускники допускаются до Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Летом этого года российская IT-компания "Яндекс" выложила в интернет код YaLM 100B — нейросети для генерации и обработки текстов на русском и английском языках. По информации "Яндекса", это самая большая русскоязычная нейросеть, опубликованная в свободном доступе.

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По материалам: uposters.ru

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