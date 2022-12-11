. Николай Басков надеется, что будет бегать, как кролик

Певец Николай Басков перенес серьезную операцию. Некоторое время назад артист перенес операцию по восстановлению коленных связок. Однако даже хирургическое вмешательство не помешало получить награду на церемонии вручения премий «Золотой граммофон». Правда, артист не был таким активным, как обычно, из-за больной ноги. Николай оставался на сцене и не спускался в своей привычной манере к зрителям в зал, чтобы собрать цветы от поклонников. Видно было, что Басков прихрамывает. «Связки были порваны. Пресса что только не писала про меня. Связки тут заживут, а связки голосовые работают от всего сердца. Извините, что я не могу быть таким быстрым. Надеюсь, в следующем году — в год кролика — я буду бегать как кролик», — рассказал 46-летний певец «Стархиту».После выступления Басков еле сумел покинуть сцену. По всей видимости, разболелась оперированная нога. Тем более, что врачи предупреждали, что нагружать ее после хирургического вмешательства нельзя. Николаю предписано носить поддерживающую лангетку. Напомним, лечился Басков у врачей Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова. Среди причин возникших проблем со здоровьем — осложнения после перенесенного коронавируса. Якобы, заболевание вызвало тромбоз вен, поэтому и потребовалась операция.