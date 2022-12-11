. Новый 2023 год: что подарить на праздник тем, кто родился в год Кролика
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Новый 2023 год: что подарить на праздник тем, кто родился в год Кролика

Новый 2023 год: что подарить на праздник тем, кто родился в год Кролика

Астрология помогает найти ответы почти на все вопросы. В том числе наука поможет узнать, что можно подарить на Новый 2023 тем, кто родился в год Кролика. Для этого следует ознакомиться с характеристикой животного-талисмана.

Характеристика людей, которые родились в год Кролика

Это четвертое животное в китайском календаре. Мягкий и ласковый Кролик считается семейным животным. Он добрый, заботливый и надежный. Именно эти характеристики актуальны для людей, родившихся в годы Кролика.

Они доброжелательные, утонченные и честолюбивые, прекрасно ладят с людьми и эффективно решают проблемы. Это убедительные ораторы и успешные политики. 

Люди, родившиеся в год Кролика, коммуникабельные, но скрытные личности. Они берегут свои тайны, как и секреты других людей, поэтому вызывают доверие. Это ощущают даже те, которые мало знакомы с ними. 


Всего в китайском гороскопе 12 знаков. Существует строгий порядок, в котором животные идут один за другим. То есть год Кролика отмечается каждый 12 год. 

Какие подарки на Новый 2023 год принесут счастье

На праздник человеку, который родился в год Кролика, стоит подобрать полезный подарок. Воздержитесь от скучных и банальных предметов. Кружкой и фоторамкой уже никого не удивить.

Выбирайте подарки, которые принесут счастье и радость получателю. Среди хороших вариантов:

  • билеты в театр или на концерт любимого исполнителя, группы (учитывайте интересы получателя);
  • дорогие аксессуары и украшения, но только не из золота;
  • предметы ручной работы;
  • шкатулки и статуэтки, инкрустированные камнями;
  • бытовая техника.

Люди, рожденные в год Кролика, любят подарки, связанные с имиджем или уютом в доме. Учитывайте это, выбирая новогодний презент.

Какие подарки отпугнут удачу от тех, кто родился в год Кролика


Презент может как принести счастье, так и привлечь неприятности. Поэтому ни в коем случае не дарите такие предметы, как:

  • золотые украшения;
  • аксессуары и вещи из натуральной кожи;
  • средства личной гигиены.

Домашние питомцы — тоже не лучший вариант. Неизвестно, как человек отреагирует на такой подарок. Поэтому дарите котенка, щенка или другое животное только если уверены, что они действительно обрадуют его.

# Общество
По материалам: rsute

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