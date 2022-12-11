. Основной кандидат на вылет из семейного Дом-2 — Тигран Салибеков

Уже на следующей недели на телешоу Дом-2 состоится очередное голосование, после которого на проекте останутся только те пары, которые серьёзно нацелены на создание крепкой семьи и рождение ребёнка. В субботу участником предстоит решить, кто в этот раз из одиночек навсегда вылетит с проекта, в этот раз без каких-либо отговорок. И если раньше Тиграна Салибекова заслуженно считали главным строителем любви, то сейчас он основной кандидат на вылет.Тигран рассчитывает, что Анастасия Петраковская за оставшееся время согласится принять его ухаживания, чтобы на Лобном официально объявить себя парой официально. Однако девушке не нужен избранник с тремя детьми и женой, которая постоянно устраивает суды и скандалы.Сама девушка уверяет, что Салибеков девушке как минимум симпатичен, однако этот «прицеп» её сильно смущает. С ним ей Тигран не нужен. Зато нужен проект. Согласится ли девушка переступить через себя, чтобы не вылететь с телешоу?