. Представили ТОП-8 трейлеров самых ожидаемых игр и DLC с The Game Awards
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Представили ТОП-8 трейлеров самых ожидаемых игр и DLC с The Game Awards

Представили ТОП-8 трейлеров самых ожидаемых игр и DLC с The Game Awards


На этой неделе состоялось шоу The Game Awards, где показали игровые новинки. Действительно крупных анонсов было не так много: Hades II, Armored Core VI: Fires of Rubicon, Death Stranding 2. Но показали немало материалов по ранее уже представленным играм.

Известный аналитик Benji-Sales собрал ТОП-8 самых популярных трейлеров ожидаемых игр и DLC с The Game Awards. Он проанализировал видео на Youtube с представленными трейлерами, загруженные на разные каналы, которые набрали не менее 30 тысяч просмотров. При этом, не учитывались ролики с реакциями на эти трейлеры или их разборами.

Итого, Benji-Sales собрал следующий ТОП-8 самых ожидаемых игр и DLC с The Game Awards 2022:



Star Wars Jedi: Survivor — 4,9+ млн просмотров



Hades II — 2,4+ млн просмотров



Armored Core VI: Fires of Rubicon — 2,2+ млн просмотров



Suicide Squad: Kill the Justice League — 2,1+ млн просмотров



Death Stranding 2 — 1,9+ млн просмотров



Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — 1,6+ млн просмотров



Diablo IV — 1,5+ млн просмотров



Tekken 8 — 1,4+ млн просмотров
# Технологии
По материалам: newxboxone

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