. Представили ТОП-8 трейлеров самых ожидаемых игр и DLC с The Game Awards





На этой неделе состоялось шоу The Game Awards, где показали игровые новинки. Действительно крупных анонсов было не так много: Hades II, Armored Core VI: Fires of Rubicon, Death Stranding 2. Но показали немало материалов по ранее уже представленным играм.

Известный аналитик Benji-Sales собрал ТОП-8 самых популярных трейлеров ожидаемых игр и DLC с The Game Awards. Он проанализировал видео на Youtube с представленными трейлерами, загруженные на разные каналы, которые набрали не менее 30 тысяч просмотров. При этом, не учитывались ролики с реакциями на эти трейлеры или их разборами.

Итого, Benji-Sales собрал следующий ТОП-8 самых ожидаемых игр и DLC с The Game Awards 2022:

Star Wars Jedi: Survivor — 4,9+ млн просмотровHades II — 2,4+ млн просмотровArmored Core VI: Fires of Rubicon — 2,2+ млн просмотровSuicide Squad: Kill the Justice League — 2,1+ млн просмотровDeath Stranding 2 — 1,9+ млн просмотровCyberpunk 2077: Phantom Liberty — 1,6+ млн просмотровDiablo IV — 1,5+ млн просмотровTekken 8 — 1,4+ млн просмотров