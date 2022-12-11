. Преимущества и особенности «Экспобанка»

При выборе банка для кредита, оформления депозита или инвестиций в первую очередь нужно обращать внимание на надежность и честность. «Экспобанк» – это частный банк, который входит в топ-50 российских банков по чистой прибыли и отметкой «А-.ru» по рейтингу надежности в 2022 году. Самостоятельно проверить данную информацию можно, прочитав настоящие отзывы клиентов об «Экспобанке».

Почему клиенты выбирают «Экспобанк»

«Экспобанк» имеет ряд преимуществ:

самыми главными приоритетами банка всегда является безопасность всех клиентов, сотрудников и партнеров. Начиная с 2020 года, компания начала активно развивать сферу дистанционного обслуживания;

в штате «Экспобанка» работает более 1200 высококвалифицированных сотрудников, которые обладают большим опытом работы с клиентами, реализации финансовых сделок для покупки активов или кредитования. Современная платформа позволяет за кратчайшие сроки с легкостью реализовывать новые бизнес-идеи;

банк предоставляет гарантии для каждого клиента или корпорации. Они оформляются на основании государственных законов;

стратегическими целями на каждый год является сохранение долгосрочной финансовой устойчивости и эффективности. Банк всегда старается предоставить удобный и качественный сервис для клиентов за счет постоянного внедрения новых процессов и продуктов;

«Экспобанк» имеет 49 подразделений по территории всей России и не собирается останавливаться на этой цифре. С каждым годом сотрудники сервиса пытаются привлечь всё больше клиентов и дать им возможность пользоваться лучшими услугами.

Говоря про услуги, нужно отметить, что банк предлагает клиентам воспользоваться предложениями выгодного вклада, кредитов, инвестиций, сбережений или страхования. Например, вы можете оформить вклад в «Экспобанк» (даже онлайн) и рассчитать доход прямо на официальном сайте организации. Можно выбирать между сроками (от 3 месяцев до 3 лет) или суммой (от 30 тысяч до 30 млн). Вы также можете заказать дебетовую, цифровую или накопительную карту от банка, которой можно оплачивать покупки по РФ. Из-за интенсивного развития дистанционного обслуживания «Экспобанк» имеет мобильное приложение для личного счета или инвестиций клиента. Нужно также выделить и особенности онлайн-конвертаций, благодаря которым вы можете быстро перевести средства без необходимости звонить в банк, искать выгодные курсы и т. д.