. Приклад типа СВД: в чем его особенности и преимущества

Если вы увлекаетесь охотой, то вам должен быть известен карабин Тигр. Это версия оружия для охоты, разработанная в нашей стране. Она имеет схожие черты с винтовкой Драгунова. Служащим в армии изделие известно как СВД. Оружие, которое используется в армии для военных, чаще всего не предназначено для других целей. Вот и с Тигром вышла та же история. Заводской приклад не подходит для того, чтобы охотиться на зверей крупного и среднего размера. Несмотря на то, что отсутствуют специальные модели карабинов для охоты и прослеживается очень схожая конструкция с СВД, оружие отлично подходит для стрельбы по целям. Но все же стоит заняться совершенствованием Тигра.

Сразу хочется отметить, что Тигр абсолютно неприхотливый в уходе и во время эксплуатации. Чистить его тоже достаточно легко. Это очень важный параметр для многих охотников. Помимо этого, если ставить оценку, то с наличием оптики это оружие тянет на 9 баллов из 10. Сейчас купить приклад и цевье на СВД оригинал можно на довольно выгодных условиях. Для этого нужно обратиться в интернет-магазин.

Особенности приклада Тигр

Поначалу Тигр не совсем подходил для охотников. Он больше подходил под потребности снайперов. Первые варианты калибра Тигр имели достаточно дорогие приклады, что заставляло охотников и снайперов самостоятельно искать пути совершенствования оружия.

Также цевье имели пластмассовые накладки, но напоминаем, что речь идет о первых моделях калибра Тигр. Масса оружия становилось меньше, но при этом при низких температурах изделия скрипели и могли навредить охотнику. Человек мог просто обморозить пальцы.

Могли пострадать не только пальцы, но и глаза. Первые модели не имели пламегасителя. Из-за чего в темное время суток глаза просто слепило. В процессе прогресса работа карабина стала более совершенной. В целом, конечно, конструкция изначально была неплохая, так как очень схожа с винтовкой СВД. Однако все же было, над чем поработать. Охотники именно этим и занимались. Особенного внимания требовал приклад.

Приклад способствует тому, чтобы охотник сделал точный выстрел. Значит, необходимо его правильно подобрать. Приклад должен быть подстроен под габариты человека. Ружье должно упираться в плечо максимально удобно для охотника, чтобы он его не поправлял. Если выбрать качественный приклад, то отдача станет легче. Это позволит винтовке стать более устойчивой. К слову, к калибру Тигр отлично подойдет приклад типа СВД. Сейчас предлагаются и складные приклады. Если приобрести такой вариант, то, помимо основной своей задачи, он будет выполнять функцию передней рукоятки для управления оружием.