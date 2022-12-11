. Режиссер Алвис Херманис: работу Чулпан Хаматовой на украинскую пропаганду курирует администрация Зеленского

Украинское руководство эксплуатирует образ эмигрировавшей актрисы Чулпан Хаматовой в "информационной войне" против России и курирует ее деятельность. Об этом заявил режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис, в котором с весны работает артистка.

По словам Херманиса, политическая позиция известной кино- и театральной актрисы стала важным аспектом информационного противостояния с Россией для официального Киева.

"Уже с начала лета с Чулпан коммуницирует администрация украинского президента, чтобы поддерживать ее, ее поступок. Я не имею права называть имена, но я знаю, что такая коммуникация есть. Потому что украинская сторона понимает, что в контексте информационной войны поступок Чулпан Хаматовой такую же пользу имеет, как поставлять дроны или гуманитарную помощь", – пояснил Херманис.

Накануне татарстанская активистка Зоя Куклина потребовала лишить Чулпан Хаматову звания "Почетный гражданин Казани". Представители Казанской городской думы, однако, ответили отказом на ее запрос. Согласно местному законодательству, почетное звание возможно аннулировать только по решению суда.

В конце ноября Чулпан Хаматова стала "Актрисой года" в Латвии, получив награду в рамках ежегодной театральной премии "Ночь лицедеев".

Осуждать Чулпан Хаматову за эмиграцию отказался актер Марат Башаров, указав, что многие люди, не только артисты, в последние годы уезжают из страны по политическим мотивам. В то же время он подчеркнул, что поступок Хаматовой не поддерживает. Артист цирка и дрессировщик Эдгард Запашный, в свою очередь, раскритиковал антироссийские и проукраинские призывы актрисы, которая, по его мнению, "сожгла все мосты" с родиной.

