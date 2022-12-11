. Россияне бросили скупать медицинские маски
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россияне бросили скупать медицинские маски

Россияне бросили скупать медицинские маскиВ России зафиксировали рост спроса на медицинские маски на уровне 60 процентов

На фоне распространения заболеваемости ОРВИ и различных гриппов россияне бросились скупать медицинские маски и лекарства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

По их данным, спрос на медицинские маски зафиксировали на уровне 60 процентов. Продажи лекарств в декабре по сравнению с ноябрем выросли на 21 процент.

Помимо этого, россияне закупаются витаминами. «За последние две недели пользователи сервиса стали заказывать цитрусовые – спрос на апельсины вырос на 29 процентов, на лимоны – 23 процента. Чаще стали покупать также чеснок (плюс 7 процентов)», — заявили ретейлеры.

Ранее вирусолог и член-корреспондент РАН Петр Чумаков оценил, насколько эффективно медицинские маски защищают людей от гриппа. По его словам, маски доказали свою эффективность во время эпидемии COVID-19. «Когда все носили маски, гриппа практически не было. Сезонного подъема гриппа, который обычно бывает в декабре, январе, феврале, вообще не было на этом фоне», — заявил эксперт.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Демо-версия Lies of P, которая выйдет в Game Pass, понравилась 91% игроков на выставке
Демо-версия Lies of P, которая выйдет в Game Pass, понравилась 91%
Россияне бросили скупать медицинские маски
Россияне бросили скупать медицинские маски
Приклад типа СВД: в чем его особенности и преимущества
Приклад типа СВД: в чем его особенности и преимущества
Преимущества и особенности «Экспобанка»
Преимущества и особенности «Экспобанка»
Медитации в пробках: как провести скучное время с пользой
Медитации в пробках: как провести скучное время с пользой
Основной кандидат на вылет из семейного Дом-2 — Тигран Салибеков
Основной кандидат на вылет из семейного Дом-2 — Тигран Салибеков
Американцы возмутились продажей картины сына Байдена за 225 тысяч долларов
Американцы возмутились продажей картины сына Байдена за 225 тысяч
Николай Басков надеется, что будет бегать, как кролик
Николай Басков надеется, что будет бегать, как кролик
Светлана Лобода прибыла в Израиль, чтобы выступить с концертом
Светлана Лобода прибыла в Израиль, чтобы выступить с концертом
Нейросеть написала итоговое школьное сочинение и была допущена к ЕГЭ
Нейросеть написала итоговое школьное сочинение и была допущена к ЕГЭ
В ОПЕК оценили роль соглашения для развития мирового рынка нефти
В ОПЕК оценили роль соглашения для развития мирового рынка нефти
Dead Cells получит коллаборацию с легендарной Castlevania в новом DLC
Dead Cells получит коллаборацию с легендарной Castlevania в новом DLC

Топ на сегодня

ЦБ объяснил рост инвестиций в условиях санкций
ЦБ объяснил рост инвестиций в условиях санкций
Мария Сайлова сделала вывод в пользу более надёжного Артёма Прохоренко, а не Тиграна Салибекова
Мария Сайлова сделала вывод в пользу более надёжного Артёма
Жан-Клода Ван Дамма заметили в провинциальном городе на Украине
Жан-Клода Ван Дамма заметили в провинциальном городе на Украине
В Латвии за установку российских телеканалов задержали мужчину
В Латвии за установку российских телеканалов задержали мужчину
Австралия ввела новые санкции против России и Ирана
Австралия ввела новые санкции против России и Ирана

Еще по теме

Россияне приготовились противостоять смертельному китайскому вирусу
Россияне начали скупать антисептики из-за коронавируса
В ФАС рассказали, когда подешевеют медицинские маски
Краснодарское УФАС начало мониторинг цен на медицинские маски